В Ярославле установили единый тариф для маршрутов, выходящих за пределы города

Правительство Ярославской области установило единую стоимость проезда в общественном транспорте Ярославля для маршрутов, которые выходят за пределы города. Постановление об этом подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее, если маршрут выходил за городскую черту, пассажирам нужно было доплатить за проезд по другим расценкам. Такое правило, например, действовует на 176 маршруте.

Постановление касается маршрутов, 95% которых проходит по территории Ярославля, а также тех, которые обеспечивают доступность «к объектам городской социальной инфраструктуры, расположенным за границами города Ярославля».

Как уточнили в департаменте транспорта Ярославской области, постановление касается маршрутов №8, 14, 15, 32, 41А, 53, 71С, 76, 99. Проезд по ним и в городе, и за его чертой будет стоить 32 рубля.

Антон Голицын