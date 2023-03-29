В Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за конфликта вокруг завода «Маяк»

В Тутаевском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство) после заявления в правоохранительные органы управляющего директора «Маяка» Юрия Грибанова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил сам господин Грибанов. По его словам, дело возбуждено 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник полиции опрашивает работника завода "МАЯК" в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района Сотрудник полиции опрашивает работника завода "МАЯК" в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района

«На производство нас запустили, мы работаем. Те обязательства, которые у нас есть по гособоронзаказу, мы пытаемся выполнить, но возникли проблемы. Из-за случившегося часть работников предприятия уволилась, соответственно появились дополнительные проблемы по срокам исполнения обязательств. Пытаемся эти задачи решить, разговариваем, договариваемся. Работаем без выходных. Плюс работу усложняет отсутствие документации, которую у нас незаконным образом изъяли. Если чего-то не достает, пытаемся связаться с заказчиками, просим у них новую документацию. Восстанавливаем систему учета, потому что вся бухгалтерская документация также была изъята. Пока срывов по гособоронзаказам нет, но есть незначительное отставание, мы вопросы решаем в рабочем порядке»,— высказал свое мнение о ситуации «Ъ-Ярославль» господин Грибанов.

Новый гендиректор компании-арендодателя ООО «ТСМ» Максим Осипов сообщил «Ъ-Ярославль», что сейчас идет этап согласования условий аренды.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 февраля управляющий директор «Маяка» Юрий Грибанов заявил о попытке «захвата» предприятия, работающего, в том числе, по гособоронзаказу. Новый гендиректор ООО «ТСМ» Максим Осипов считает, что захвата не было: «Маяк» не покинул помещение вовремя и использует работу по госзаказу как способ давления. В конфликте вынуждены были разбираться представители областного правительства и районной администрации, а также полиции и прокуратуры. Стороны смогли договориться о продолжении деятельности «Маяка», но точка в споре пока не поставлена. Подробнее об этом в материале «Ъ-Ярославль» — «Маяк подал сигнал бедствия».

Алла Чижова