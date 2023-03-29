Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области возбуждено уголовное дело из-за конфликта вокруг завода «Маяк»

В Тутаевском районе Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство) после заявления в правоохранительные органы управляющего директора «Маяка» Юрия Грибанова. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил сам господин Грибанов. По его словам, дело возбуждено 1 марта.

Сотрудник полиции опрашивает работника завода "МАЯК" в Тутаеве

Сотрудник полиции опрашивает работника завода "МАЯК" в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района

Сотрудник полиции опрашивает работника завода "МАЯК" в Тутаеве

Фото: администрация Тутаевского района

«На производство нас запустили, мы работаем. Те обязательства, которые у нас есть по гособоронзаказу, мы пытаемся выполнить, но возникли проблемы. Из-за случившегося часть работников предприятия уволилась, соответственно появились дополнительные проблемы по срокам исполнения обязательств. Пытаемся эти задачи решить, разговариваем, договариваемся. Работаем без выходных. Плюс работу усложняет отсутствие документации, которую у нас незаконным образом изъяли. Если чего-то не достает, пытаемся связаться с заказчиками, просим у них новую документацию. Восстанавливаем систему учета, потому что вся бухгалтерская документация также была изъята. Пока срывов по гособоронзаказам нет, но есть незначительное отставание, мы вопросы решаем в рабочем порядке»,— высказал свое мнение о ситуации «Ъ-Ярославль» господин Грибанов.

Новый гендиректор компании-арендодателя ООО «ТСМ» Максим Осипов сообщил «Ъ-Ярославль», что сейчас идет этап согласования условий аренды.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 27 февраля управляющий директор «Маяка» Юрий Грибанов заявил о попытке «захвата» предприятия, работающего, в том числе, по гособоронзаказу. Новый гендиректор ООО «ТСМ» Максим Осипов считает, что захвата не было: «Маяк» не покинул помещение вовремя и использует работу по госзаказу как способ давления. В конфликте вынуждены были разбираться представители областного правительства и районной администрации, а также полиции и прокуратуры. Стороны смогли договориться о продолжении деятельности «Маяка», но точка в споре пока не поставлена. Подробнее об этом в материале «Ъ-Ярославль» — «Маяк подал сигнал бедствия».

Алла Чижова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...