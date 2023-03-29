Ярославский бизнесмен отсудил деньги за перегороженный по указанию мэра проезд к стройке

Предприниматель Виктор Пешуков выиграл иск к МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» мэрии на сумму более 1,6 млн руб. из-за препятствий со стороны органов власти к строительству магазина на арендованном у города участке по адресу ул. Нефтяников, 25б. Решение Арбитражного суда Ярославской области опубликовано в картотеке арбитражных дел. События, ставшие поводом для иска, имели большой общественный резонанс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство магазина в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Строительство магазина в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Господин Пешуков выиграл аукцион на право аренды у мэрии земельного участка для строительства магазина в январе 2021 года, заключил договор аренды, получил разрешение на строительство и приступил к работам. Однако жителям соседнего дома не понравилось, что под их окнами началась стройка. Кроме того, они опасались, что вместо магазина со временем там появится жилой дом. В октябре 2021 года жители написали коллективное письмо на тот момент врио губернатора Михаилу Евраеву.

На место выезжали заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец и директор областного департамента строительства Виктор Жучков, которые встретились с жителями. В итоге разрешение на строительство областной департамент отозвал 8 ноября 2021 года на основании того, что через стройплощадку проходит газопровод.

«В ноябре 2021 года по заданию органов местного самоуправления г. Ярославля, в том числе лично мэра г. Ярославля (в то время мэром был Владимир Волков — "Ъ-Ярославль") на въезде на земельный участок были установлены бетонные блоки, препятствующие проезду»,— говорится в решении суда.

Бетонные блоки простояли на въезде до декабря 2022 года. Больше года предприниматель не мог начать стройку, хотя был вынужден платить арендную плату. Мэрия в суде факт установки блоков не оспаривала. Только в июле 2022 года Виктор Пешуков смог получить новое разрешение на строительство (в январе того же года он получил отказ).

В итоге предприниматель решил взыскать с мэрии города перечисленную арендную плату, проценты за пользование чужими денежными средствами, убытки и упущенную выгоду — всего около 15 млн руб. Изучив материалы, суд пришел к выводу, что мэрия Ярославля не выполнила условия договора аренды.

«Основная обязанность арендодателя состоит в обеспечении арендатору возможности пользования вещью в соответствии с ее назначением… При этом из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года въезд на земельный участок был прегражден по инициативе органов местного самоуправления»,— говорится в решении суда.

Суд отказался компенсировать предпринимателю убытки, связанные с перепроектированием магазина для получения нового разрешения, а также упущенную выгоду. Согласно решению суда, МКУ «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда» должно выплатить предпринимателю 1 млн 579 тыс. руб. перечисленной арендной платы, а также проценты за пользование чужими деньгами. В ходе рассмотрения дела предприниматель отказался от требований о расторжения договора аренда.

Антон Голицын