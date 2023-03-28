В Ярославской области возбудили второе уголовное дело из-за капремонта домов

Следственное управление СК по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) из-за отказа сотрудников Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области включать в программу ремонта дома на Балтийской в Ярославле. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области Алена Романова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области Региональный фонд содействия капремонту

Фото: Прокуратура Ярославской области

Следователи установили, что в 2019 году после проведения технического обследования крыши дома на улице Балтийской, согласно заключению, необходимо было отремонтировать кровлю и ее конструктивные элементы. В 2020 году документы направили в региональный фонд для решения вопроса о включении дома в план программы капитального ремонта на 2019-2021 годы.

«Лица из числа работников фонда необоснованно и незаконно отказали во включении многоквартирного дома в региональный краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта»,— сообщили в СК. Сейчас следователи устанавливают причастных к совершению преступления.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (МКД). Установлено, что подрядчики не везде исполнили работы по капремонту, хотя деньги за выполненную работу получили.

Алла Чижова