Ярославским перевозчикам разрешат ездить на старых автобусах

В Ярославской области объявлены конкурсы на межмуниципальные и пригородные автобусные маршруты, в конкурсной документации отсутствует ограничение по возрасту используемых транспортных средств. Сама документация размещена в единой информационной системе «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пригородные автобусы в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль Пригородные автобусы в Ярославле

Фото: Ъ-Ярославль

Конкурсы объявлены по пяти лотам на 15 автобусных маршрутов, связывающих Ярославль с Рыбинском, Угличем и Пошехоньем, а также пригородные маршруты внутри муниципальных образований. Общая сумма контрактов превысила 97,36 млн руб. Срок перевозок в контрактах одинаковый — с момента заключения до 31 октября 2023 года.

В отличие от контрактов на перевозки в Ярославле в новых конкурсах снято ограничение на возраст автобусов. В требованиях к транспортным средствам будущих перевозчиков вопрос года изготовления автобусов вообще обойден стороной. Нет указаний и на их цвет или наличие герба Ярославской области. В автобусе все же должна быть система климат-контроля или кондиционирования, а 10% транспортных средств стоит оборудовать для перевозки инвалидов.

«Требования к двигателю: минимальный экологический класс 3; требования к кузову (требования к окраске кузова): на кузовных деталях (бамперах, передней и задней масках, бортах, крыше и т.д.) не должно быть видимых повреждений: вмятин, царапин, сколов и т.п., а также следов коррозии. Стекла должны быть целыми, без трещин»,— указано в конкурсной документации.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», заявки на участие в конкурсах принимаются до 3 апреля.

Андрей Иванов