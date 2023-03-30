В Мышкине запущен водозабор после аварии

В Мышкине Ярославской области запущен водозабор после аварии на высоковольтной линии электропередач. Электроэнергию в городе восстановила МРСК. Об этом сообщили в пресс-службе ГП ЯО «Северный водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мышкин, Ярославская область

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Мышкин, Ярославская область

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«В настоящее время водозабор запущен, идет опрессовка трубопровода. С 16:30 ч. специалистами ГП ЯО "Северный водоканал "ведется контроль работоспособности оборудования станции 1, 2 и 3 подъемов»,— говорится в сообщении «Северного водоканала».

Глава Мышкинского района Ольга Минаева прокомментировала произошедшее.

«Сегодня на сетях электроснабжения была аварийная ситуация. Благодаря оперативной работе соответствующих служб, в течение часа было восстановлено электро и водоснабжение»,— написала госпожа Минаева.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Мышкин остался без воды: из-за аварии остановились водозабор, все станции подъема воды и все КНС в городе.

Алла Чижова