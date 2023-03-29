Руководитель ярославского отделения «Новых людей» стала депутатом Госдумы РФ

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Ярославской области Анна Скрозникова получила мандат депутата государственной думы восьмого созыва. Об этом сообщает Telegram-канал Центрального избиркома РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Скрозникова

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Анны Скрозниковой Анна Скрозникова

Фото: Официальная страница «Вконтакте» Анны Скрозниковой

На заседании 29 марта госпоже Скрозниковой передали вакантный мандат и зарегистрировали ее как депутата госдумы федерального собрания РФ.

«В нашей фракции – обновление. Центральный совет партии «Новые люди» передал освободившийся мандат Максима Гулина Анне Скрозниковой. Сегодня Центризбирком оформил это решение официально и вручил ей удостоверение депутата. За плечами у Анны большой педагогический и управленческий опыт: работа в школе, в лагерях отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья и из неблагополучных семей»,— сообщается в социальных сетях регионального отделения «Новых людей».

В центризбиркоме отметили, что ранее мандат принадлежал Максиму Гулину, который досрочно сложил депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу. Как сообщает «Ъ», господин Гулин теперь будет работать в Российском движении детей и молодежи «Движение первых» на должности советника руководителя.

Помимо выборов в Госдуму в 2021 году Анна Скрозникова участвовала в выборах в муниципалитет Ярославля осенью 2022 года, но проиграла конкуренту от «Единой России».

Алла Чижова