Глава Росприроднадзора назвала загрязнителей Волги в Ярославской области

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает завод имени Менделеева и «Северный водоканал» наиболее опасными для чистоты Волги предприятиями в Ярославской области. Об этом госпожа Радионова сообщила в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волга в Ярославле

Фото: Коммерсантъ Волга в Ярославле

Фото: Коммерсантъ

В 2022 году Росприроднадзор обследовал 242 потенциальных источника загрязнения реки — это места сброса сточных вод, районы затопления судов и расположения объектов накопленного вреда, причальные станции и устья малых рек. Во всех этих местах брались пробы воды и донных отложений. В итоге выявлено 25 объектов, обследования вблизи которых показали максимальные концентрации загрязняющих веществ.

«В наш антирейтинг по загрязнению Волги попали завод имени Менделеева и "Северный водоканал" в Ярославской области, "Пучежская сетевая компания" в Ивановской области, Хвалынский водоканал в Саратовской области»,— написала Светлана Радионова.

Как пообещала глава ведомства, в этом году Росприроднадзор инициирует проверки в отношении предприятий-загрязнителей.

Антон Голицын