Мэров предложено русифицировать

В Ярославский областной суд поступил иск о запрете использования слов «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» в названиях органов местного самоуправления региона. Истец Александр Симон обосновывает это требование поправками к закону «О государственном языке РФ», вводящими ограничения на использование иностранных слов. Эксперты считают, что оспоренные термины уже «прижились», а если уж и переименовывать органы власти, то не точечно, а системно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бывший депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон подал в Ярославский облсуд иск об исключении из регионального закона «О сроках полномочий и порядке формирования, иных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» слов «мэр», «мэрия» и «муниципалитет». Истец опирается на февральские поправки к закону «О государственном языке РФ», которые ограничивают использование иностранных слов. Господин Симон полагает, что упомянутые слова имеют аналоги в современном русском языке.

«Я прошу признать ярославский закон противоречащим федеральному в части употребления слов, не соответствующих языковым нормам современного русского литературного языка. У нас есть слова "городской голова" и "ярославская городская дума". Цель моя — вернуться к истокам. У нас была Дума, которая вела эффективную работу (до 1917 года.— “Ъ”). Я заставлю людей, которые живут в Ярославле, думать о Ярославле в первую очередь. Чтобы не "муниципулировать", а думать»,— сказал “Ъ” Александр Симон.

Парламент Ярославля называется «муниципалитет» с 1994 года. Для региона это уникальный случай: другие депутатские собрания называются либо «совет», либо «дума». Александр Симон уже несколько лет добивается переименования муниципалитета и даже создал общественную организацию «Ярославская городская дума». По словам активиста, ранее он пытался инициировать референдум по этому вопросу, но получил отказ, а теперь решил использовать поправки к закону «О государственном языке». «"Единая Россия" дала мне пас, а я хочу забить гол»,— поясняет господин Симон.

Юрист, зампред муниципалитета Ярославля Олег Ненилин полагает, что переименования не будет. «Даже если суд и обратит внимание на поправки к закону о русском языке, перспектив у этого иска нет. При принятии какого-либо закона всегда дается переходный период, когда закон может быть реализован, должны быть приняты подзаконные акты, которые четко разъяснят, что считать иностранными словами, не имеющими аналогов в русском языке, а что нет. Лично я считаю, что эти слова уже прижились и менять их не нужно»,— сказал “Ъ” господин Ненилин.

Доцент кафедры русского языка Ярославского педуниверситета Светлана Родонова поясняет, что иностранный характер слова должен быть зафиксирован в словарях: «Если слово стало функционировать как русское, то есть обрело категории рода, падежа, значит, оно встроилось в систему языка. Если смотреть на эти категории, то слово "мэр" вполне вписалось в современный русский язык». Формальный подход заключается в том, что иностранное слово должно иметь в словарях пометку «заимствованное», а у слов «мэр», «мэрия» и «муниципалитет» таких пометок нет, подчеркивает эксперт. Она также напоминает, что слово «муниципалитет» зафиксировано еще в словаре А. Д. Михельсона 1865 года «Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык». «Если же говорить о смене подхода в наименованиях органов власти, то это надо делать не на уровне отдельных слов, а системно, то есть возвращать все исторические названия, скажем, XIX века: "волость", "земство" и так далее»,— рассуждает госпожа Родонова.

Впрочем, дойдет ли дело до рассмотрения иска Александра Симона по существу, еще неизвестно. Как сообщила “Ъ” пресс-секретарь облсуда Ольга Козлова, «процессуальных решений по иску пока не принято».

Антон Голицын, Ярославль