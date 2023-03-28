В Ярославской области бизнес-омбудсмена переизбрали на третий срок

Депутаты Ярославской областной думы проголосовали за кандидатуру Альфира Бакирова на пост регионального уполномоченного по правам предпринимателей. Голосование прошло на заседании думы 28 марта.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров
Господин Бакиров был единственным кандидатом на этот пост. Он работает бизнес-омбудсменом уже два срока (10 лет). По словам самого уполномоченного, за это время к нему поступило 6,5 тыс. обращений, омбудсмен принял участие в 220 судебных процессах, более половины из которых были выиграны.
Депутаты позитивно оценили работу господина Бакирова. За его кандидатуру проголосовали 40 депутатов, 3 человека воздержались. Теперь кандидатура Альфира Бакирова будет отправлена на утверждение уполномоченному по правам предпринимателей при президенте Борису Титову.