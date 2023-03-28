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В Ярославле часть бульвара Мира переименовали в честь Ивана Вахромеева

В центре Ярославля переименовали часть бульвара Мира в Вахромеевский бульвар. Соответствующее постановление подписал мэр города Артем Молчанов.

Демидовский сквер

Демидовский сквер

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Демидовский сквер

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее бульвар Мира начинался возле Успенского собора и тянулся до Советской площади. Теперь его часть от Советской площади до Вечного огня будет носить имя ярославского общественного деятеля и предпринимателя Ивана Вахромеева (1843-1908). Господин Вахромеев, будучи ярославским городским головой, значительно благоустроил Ярославль: при нем был сооружен водопровод, появился трамвай, устроено электроосвещение, вымощены улицы. Сквер, в котором находится переименованный бульвар, был разбит по инициативе Ивана Вахромеева, усадьба которого располагалась здесь же (сейчас — Ярославская духовная семинария).

Иван Вахромеев известен своей благотворительностью. В частности, на его средства была отреставрирована церковь Ильи Пророка.

Алла Чижова

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