Совбез ООН проведет заседание из-за размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с планами России разместить свое ядерное оружие на территории Белоруссии пройдет 28 или 29 марта. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд. Требование созвать внеочередное заседание Совбеза ООН вчера, 26 марта, выдвинула Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Вуд

Фото: John Minchillo / AP Роберт Вуд

Фото: John Minchillo / AP

«Заседание пройдет завтра или в среду»,— сказал господин Вуд журналистам (цитата по ТАСС).

В заявлении от 26 марта МИД Украины заявило о необходимости предотвратить размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии, а также призвало постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобританию, Китай, США и Францию — противодействовать «ядерному грузу» России. США пока не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии. Франция призвала РФ пересмотреть свое решение.

Президент России Владимир Путин сообщил о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии 25 марта. Хранилище для ядерного оружия в республике достроят к 1 июля, сказал российский президент. Глава государства объяснил, что поводом в том числе стали планы Великобритании поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Это, считает президент, «так или иначе связано с ядерными технологиями». В Кремле подчеркнули, что не будут менять свою позицию по этому вопросу.

О реакции стран Запада на заявление Путина — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лусине Баласян