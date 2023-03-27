США пока не видели перемещения Россией ядерного оружия в Белоруссию

США не наблюдали признаков какого-либо конкретного перемещения ядерного оружия или намерения применить ядерное оружие на Украине с момента заявления президента РФ Владимира Путина 25 марта. 26 марта признаков перемещения ядерного оружия Вашингтон также не наблюдал, США продолжат мониторить ситуацию. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Джон Кирби

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Мы не видели никаких перемещений тактического ядерного оружия или чего-либо в этом роде с момента этого объявления, и мы точно не видели никаких признаков того, что господин Путин принял какое-то решение применить оружие массового уничтожения, не говоря уже о ядерном оружии внутри Украины»,— сказал господин Кирби журналистам (цитата по CNN).

«Мы продолжаем очень, очень внимательно следить за этим,— продолжил он.— И все же мы не увидели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания».

25 марта президент РФ заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. В НАТО это заявление Москвы назвали «опасным и безответственным». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил санкциями в случае размещения ядерного оружия России в Белоруссии.

Как в странах НАТО отреагировали на заявление Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии — в материале «Ъ».

Мария Федотова