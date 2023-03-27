Песков: Россия не откажется от размещении ядерного оружия в Белоруссии

Реакция Запада не повлияет на планы российских властей разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Евросоюзе (ЕС) уже пригрозили России санкциями.

«Планы России такая реакция (со стороны западных стран.— "Ъ"), безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта анонсировал завершение строительства хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии к 1 июля. США пока не видят признаков размещения Россией ядерного оружия в Белоруссии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности ЕС ввести новые антироссийские санкции, это поддерживает Литва. МИД Германии назвал слова господина Путина попыткой ядерного запугивания, Франция призвала РФ пересмотреть свое решение.

О реакции других стран — в публикации «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лаура Кеффер