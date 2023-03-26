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Коммерсантъ FM
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Франция призвала Россию пересмотреть решение о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Министерство иностранных дел Франции выступило с осуждением планов России о размещении своего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Ведомство призвало российскую сторону пересмотреть это «дестабилизирующее соглашение».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Франция подтверждает, что придает большое значение соблюдению декларации от 3 января 2022 года, одобренной Владимиром Путиным и всеми главами государств и правительств «пятерки» о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений»,— говорится в сообщении на сайте французского МИДа.

Париж, следует из сообщения, ждет от России проявления ответственности, ожидаемой от государства, обладающего ядерным оружием.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил о договоренности со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о размещении российского ядерного оружия на территории республики. США посчитали, что в заявлении Владимира Путина нет оснований для корректировки размещения американских ядерных сил. Германия сочла объявление российского президента «новой попыткой ядерного запугивания».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил санкциями в случае размещения ядерного оружия России в Белоруссии. Украина потребовала созвать внеочередное заседание Совбеза ООН по этому вопросу.

Как в странах НАТО отреагировали на заявление российского президента — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лусине Баласян

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