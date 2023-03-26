Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за размещения ядерного оружия России в Белоруссии

Министерство иностранных дел Украины заявило о необходимости предотвратить размещение тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Украинский МИД потребовал созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы противодействовать планам российских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz, Reuters Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Украина, следует из сообщения ведомства, обращается к странам G7 и Евросоюза с целью «предупредить белорусские власти о далеко идущих последствиях для Белоруссии» в случае согласия на размещение ядерного оружия России. МИД подчеркнул, что Киев ожидает «эффективных действий» по противодействию «ядерному грузу» России со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН — Великобритании, Китая, США и Франции.

«Последние заявления РФ относительно намерений разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, подрывающим принципы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом»,— говорится в сообщении.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже поставил вопрос о размещении в республике российского ядерного тактического оружия. По словам господина Путина, строительство хранилища для ядерного оружия завершится 1 июля. Глава государства объяснил, что поводом в том числе стали планы Великобритании поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном. Это, считает президент, «так или иначе связано с ядерными технологиями».

Как в странах НАТО отреагировали на заявление российского президента — в материале «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Лусине Баласян