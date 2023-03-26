Оружие массового самоубеждения

В ряде стран—членов НАТО уже отреагировали на заявление президента Владимира Путина о планах в отношении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. США не увидели в этом оснований для корректировки размещения своих собственных ядерных сил, а также признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Германия сочла объявление российского президента «новой попыткой ядерного запугивания». Ранее Владимир Путин рассказал, что Россия уже передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер» и помогла переоборудовать десять белорусских самолетов, а теперь приступает к обучению экипажей и достраивает специальное хранилище для ядерных боезарядов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ничего необычного»

США отреагировали на новости из Москвы сдержанно. В Пентагоне в ночь на воскресенье (по московскому времени) заявили, что «видели сообщения об объявлении России (о планах в отношении ядерного оружия в Белоруссии.— “Ъ”)» и намерены «продолжать следить за данной ситуацией». «Мы не видим никаких оснований корректировать размещение своих собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие»,— заявили журналистам в американском оборонном ведомстве.

Отреагировали на сообщения из Москвы и в МИД ФРГ. Неназванный источник в ведомстве расценил заявление Владимира Путина как «новую попытку ядерного запугивания». «Приведенное президентом Путиным сравнение с размещение ядерного оружия США в странах НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием этого шага (размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии.— “Ъ”),— заявил представитель МИД Германии (цитата по телеканалу ZDF).

Прокомментировали эту тему и власти Украины.

«Кремль взял Белоруссию в качестве ядерного заложника»,— написал в Twitter глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Напомним, Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24» в субботу вечером пояснил, что вопрос о тактическом ядерном оружии возник в контактах с Александром Лукашенко на фоне решения Великобритании отправить Украине снаряды с обедненным ураном. «Это так или иначе связано с ядерными технологиями, это очевидная вещь»,— заявил президент РФ, несколько смягчив свою риторику по этому вопросу. Ранее он говорил, что речь идет об «оружии с ядерным компонентом». В интервью «России-24» Владимир Путин рассказал, что у самой России «без преувеличения сотни тысяч таких снарядов», но она их пока не применяет.

Говоря же о теме ядерного оружия, Владимир Путин сказал, что Александр Лукашенко «давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие». По мнению российского президента, «в этом нет ничего необычного».

«Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территориях своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. В шести государствах — это Федеративная Республика Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция — ну в Греции сейчас (вооружений.— “Ъ”) нет, но хранилище есть»,— заявил Владимир Путин.

И продолжил: «Мы договорились, что если Беларусь действительно… в этом смысле Александр Григорьевич (Лукашенко.— “Ъ”) прав, он говорит: "Ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают и на их территории размещают?.." Учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений… Мы договорились, что при необходимости мы сделаем то же самое».

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не нарушает свои международные обязательства по нераспространению ядерного оружия.

Ядерное оружие было размещено на территории сегодняшней Белоруссии в советское время и было вывезено оттуда в Россию в середине 1990-х.

«Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты. Десять самолетов белорусских ВВС готовы для применения такого типа оружия (ядерного.— “Ъ”),— рассказал он далее.— Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем (тактического ядерного оружия.— “Ъ”). С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии».

На вопрос корреспондента, при каких условиях Россия может передать Белоруссии само ядерное оружие, Владимир Путин ответил: «Мы не передаем. США своим союзникам его не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они (американцы.— “Ъ”) делают десятилетиями». По словам президента РФ, США храня на территории стран-союзников свое тактическое ядерное оружие, не передают им контроль над ним, но «готовят их носители и экипажи». «Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил»,— отметил он.

Владимир Путин не уточнил, когда и при каких условиях российское тактическое ядерное оружие может быть размещено на территории Белоруссии.

«Щепетильная тема»

Напомним, впервые о переоборудовании самолетов и обучении экипажей работе с ядерными боеприпасами Александр Лукашенко публично попросил своего российского коллегу в конце июня 2022 года на встрече в Санкт-Петербурге. «Нас очень беспокоят полеты самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки»,— сказал он тогда. И призвал Владимира Путина «рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи».

Президент РФ на это ответил, что «действительно в Европе у американцев хранится 200 ядерных тактических боезапасов (боезарядов.— “Ъ”), в основном это атомные бомбы». «200 в шести европейских странах—членах Североатлантического блока НАТО. Для их возможного применения подготовлено 257 самолетов — и не только американских, но и этих (европейских.— “Ъ”) стран»,— уточнил он.

Согласившись с тем, что «позаботиться о безусловном обеспечении безопасности Союзного государства» стороны обязаны, Владимир Путин тогда предложил следующее: «соответствующим образом дооборудовать» на авиационных заводах в России достаточно большую группировку самолетов Су-25, находящихся на вооружении белорусской армии, и «начать подготовку летного состава».

Буквально через два месяца Александр Лукашенко объявил журналистам, что «все готово», но подробностей не сообщил.

О том, как продвигается сотрудничество в этой области, президенты двух стран рассказали в конце декабря в ходе совместной пресс-конференции в Минске. «Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов белорусской армии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной (то есть ядерной.— “Ъ”) боевой частью»,— заявил тогда Владимир Путин. И тоже сослался на американский пример: «Такая форма сотрудничества — не наше изобретение. США проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий».

Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал эту тему «очень щепетильной» и тоже счел нужным подчеркнуть, что ни Белоруссия, ни РФ не являются ее «авторами». «Мы подготовили самолеты, оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в России, сейчас мы вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы»,— сообщил он в декабре.

В МИД РФ тогда заверили «Ъ», что меры, предпринимаемые Россией и Белоруссией, реализуются в строгом соответствии с обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов "Искандер-М" двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие»,— уточнили на Смоленской площади.

И подчеркнули, что «в настоящее время не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию». «Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается, они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России»,— говорили в МИД в декабре.

В то же время там уже тогда дали понять, что эти решения могут быть пересмотрены. «В дальнейшем будем увязывать наши шаги с действиями стран НАТО по отношению к Союзному государству. В случае обострения соответствующих угроз оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии»,— предупредили тогда в МИД РФ.

Против духа и буквы договора

Как уже писал «Ъ», Россия на протяжении нескольких лет обвиняла США и их союзников по НАТО в нарушении ДНЯО как раз из-за практики, которую она сейчас, по сути, переносит на свой союз с Белоруссией. В соответствии с первыми двумя статьями ДНЯО ядерные державы обязуются не передавать ни прямо, ни косвенно ядерное оружие неядерным государствам. А последние обязуются не принимать такое оружие опять-таки ни прямо, ни косвенно.

По мнению Москвы, эти запреты игнорируются в ходе «совместных ядерных миссий» НАТО, в рамках которых пилоты из неядерных стран—членов альянса обучаются навыкам обращения и применения ядерных вооружений. В ходе состоявшейся в августе 2022 года Обзорной конференции в рамках ДНЯО постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в очередной раз заявил, что проведение НАТО «совместных ядерных миссий» противоречит «и духу, и букве» договора.

Официальные представители США и НАТО российские претензии всегда отвергали, подкрепляя свою позицию двумя аргументами. Во-первых, размещенное в Европе ядерное оружие остается под контролем США и не «передается» союзным странам в ходе тренировочных миссий. А во-вторых, еще при выработке ДНЯО в конце 1960-х США и СССР достигли понимания того, что подобное сотрудничество Вашингтона и его европейских союзников не противоречит договору (тем более что и Союз размещал ядерное оружие за рубежом — в ряде стран Восточной Европы). Российские официальные лица оба эти аргумента ранее всегда оспаривали.

И вплоть до недавнего времени официально выступали против размещения ядерного оружия за пределами стран, обладающих им. Так, 21 марта Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором ДНЯО назван «краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения и международного режима нераспространения ядерного оружия». А далее сказано: «Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие».

Елена Черненко