Минздрав Сербии: применение НАТО обедненного урана привело к росту онкозаболеваний

Бомбардировки Союзной республики Югославия в 1999 году с применением обедненного урана были «бесчеловечным экспериментом» НАТО над жителями Западных Балкан, считает глава сербского Минздрава Даница Груичич. Она заявила, что использование альянсом боеприпасы с обедненным ураном привело, в частности, к росту числа онкологических заболеваний. Министр выступила за запрет таких боеприпасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минздрава Сербии Даница Груичич

Фото: Juzne vesti Глава Минздрава Сербии Даница Груичич

Фото: Juzne vesti

Госпожа Груичич заявила, что весной 1999 года «произошла региональная экологическая катастрофа». «Применение обедненного урана, который не очищали на границе с Албанией и Черногорией, привело не только к появлению онкологических заболеваний, мы имеем явный рост бесплодия у мужчин, явный рост аутоиммунных заболеваний всех видов, патологических беременностей, возникновение некоторых психических расстройств у детей, родившихся в этот период, или у родителей, подвергшихся всем этим негативным воздействиям»,— рассказала она в эфире Радио и телевидения Сербии.

Министр считает проблемой, что многие люди отрицают опасность обедненного урана. «Это был безобразный и бесчеловечный эксперимент над всем регионом, а не только Сербией и Черногорией, и я надеюсь, что международное научное сообщество поймет, что его нужно исследовать научным путем и, в частности, что оружие с обедненным ураном должно быть запрещено»,— подчеркнула Даница Груичич.

Боеприпасы с обедненным ураном считаются наиболее бронебойными. Страны НАТО использовали их во время войн в Югославии и Ираке.

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против этого. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что это не противоречит международному праву. Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации. В Минобороны РФ сказали, что применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военных и гражданского населения.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер