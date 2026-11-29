«Ситуация непредсказуемая. У очень многих есть близкие родственники, недвижимость как с одной, так и с другой стороны. Мало того, люди имеют виды на жительство и пенсии получают в одной стране, а проживают — в соседней. Например, моя тетя вышла замуж за гражданина России, который там родился, у него всю жизнь был постоянный ВНЖ.