Эстония опускает шлагбаум
Как складывается обстановка на границе страны с Россией
На границе России и Эстонии скопились очереди из граждан обеих стран. По решению Таллина, с 1 декабря все пять контрольно-пропускных пунктов будут закрыты на полгода с возможностью продления ограничений. Люди экстренно пытаются успеть навестить своих родственников, говорят собеседники “Ъ FM”.
О своем решении в эстонском правительстве объявили две недели назад. Поводом стал поджог одного из оборонно-промышленных предприятий. Таллин обвинил Москву в диверсии. В российском МИДе назвали эти подозрения безосновательными.
Накануне более 60 пассажиров рейсового автобуса застряли в пункте пропуска «Койдула». Большинство из них — граждане Эстонии, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В результате пассажиры ожидали досмотра до утра. Впрочем, это уже не первый раз, когда люди буквально остаются ночевать прямо на границе, рассказал “Ъ FM” представитель сервиса перевозок Ride Go:
«В последние дни действительно наблюдается повышенный пассажиропоток. Что касается информации о ночевке людей, то в очередной раз рейсовый автобус с пассажирами остался между КПП "Куничина Гора" и "Койдула". Не успели эстонские пограничники пропустить его до закрытия КПП (это происходит в 7 часов вечера).
Что касается обстановки на пограничном переходе Нарва—Ивангород, то там людей практически не было. В другом направлении, из Ивангорода в Нарву, действительно большое скопление пассажиров, которые просто не успевают пройти пограничный контроль до закрытия КПП. Поэтому они остаются на ночь перед пограничным пунктом России, а не на нейтральной территории. Насколько нам известно, там даже оборудование для обогрева людей привезли.
Кроме того, в последние месяцы мы наблюдаем, как очень-очень долго проходят границу люди из-за того, что Эстония ввела полный пограничный досмотр. Сейчас самое напряженное время».
Мэр Нарвы Яан Тоотс неоднократно призывал смягчить решение по закрытию границы. В частности, он предлагал организовать гуманитарные коридоры для тех, у кого есть родственники в России. Похожей позиции придерживается и президент Эстонии Юлле Мадизе. Она заявила, что нельзя допустить распада семей и попросила открыть границу хотя бы в период новогодних праздников.
Проблема острее всего ощущается в соседнем с Нарвой Ивангороде, рассказала “Ъ FM” местная жительница Кристина. По ее словам, закрытие пункта пропуска может привести к плачевным последствиям, в том числе и для локального бизнеса:
«Ситуация непредсказуемая. У очень многих есть близкие родственники, недвижимость как с одной, так и с другой стороны. Мало того, люди имеют виды на жительство и пенсии получают в одной стране, а проживают — в соседней. Например, моя тетя вышла замуж за гражданина России, который там родился, у него всю жизнь был постоянный ВНЖ.
Люди находятся в подвешенном состоянии, потому что придется, так скажем, круги ада проходить с этими более длительными трипами.
Все закончится тем, что быстрее будет миновать не 180 м моста, а прилететь через Турцию. Но это, так скажем, не совсем бюджетный вариант.
Сейчас вообще все не понимают, что будет. Два приграничных города жили в непосредственной зависимости друг от друга. Если говорить про Ивангород, то тут на маленьком пятачке и аптеки, и торговля, всё по большей части заточено на интерес людей, которые пересекают границу именно со стороны Эстонией. В частности, очень многие заказывали товары в местные ПВЗ. Что будет дальше, большой вопрос».
Закрыть границу с Россией не раз предлагали и в парламенте Латвии. Впрочем, 25 ноября премьер страны Андрис Кулбергс заверил, что Рига не планирует останавливать работу пунктов пропуска. По его словам, Латвия обеспокоена перспективой роста транзита через свою территорию, и у правительства есть четыре сценария дальнейших действий. Но конкретных деталей премьер раскрывать не стал.
“Ъ FM” связался с одной из компаний, которая организует пассажирские автобусные перевозки из Латвии в Россию. По словам ее представителя, лицензия у всех участников рынка истекает в начале января. Решение о продлении документа пока не принято.