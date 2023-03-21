Путин пообещал ответ на поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Президент Владимир Путина заявил, что Россия будут вынуждена реагировать на поставку Украине снарядов с обедненным ураном, поскольку Запада начинает применять оружие с ядерным компонентом, передает ТАСС.

Ранее сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к возможной передаче Украине снарядов с обедненным ураном. По его словам, эти действия неизбежно приведут к негативным последствиям.

«Я не удивлюсь такому развитию событий, если эта поставка на самом деле произойдет, но нет никаких сомнений, что это плохо для них кончится»,— рассказал глава российского внешнеполитического ведомства журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина).

21 марта министр обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна готова поставить Украине снаряды с обедненным ураном. Она сказала, что поставки будут осуществляться наряду с танками Challenger 2. По ее словам, снаряды с обедненным ураном способны «эффективно поражать современные танки и бронетехнику».