Семь стран ОПЕК+, согласившиеся добровольно ограничить объемы нефтедобычи в 2023 году, провели ежемесячную онлайн-встречу для обсуждения ситуации на рынке. Они договорились завершить регулярные встречи по объемам добычи нефти, а вместо этого продолжить анализировать рынок через Объединенный министерский комитет по мониторингу (JMMC).