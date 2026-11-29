«Семерка» ОПЕК+ решила прекратить встречи по согласованию объемов добычи нефти
Семь стран ОПЕК+, согласившиеся добровольно ограничить объемы нефтедобычи в 2023 году, провели ежемесячную онлайн-встречу для обсуждения ситуации на рынке. Они договорились завершить регулярные встречи по объемам добычи нефти, а вместо этого продолжить анализировать рынок через Объединенный министерский комитет по мониторингу (JMMC).
«Семь стран подчеркнули исключительную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойного потока энергоносителей»,— указано в сообщении пресс-службы ОПЕК. Семерка выразила обеспокоенность из-за нападений на энергетическую инфраструктуру и указала на высокую стоимость ремонта, что влияет на общую доступность энергоснабжения и повышает волатильность рынка.
Серия встреч представителей стран ОПЕК проходит 29 ноября в онлайн-формате, встреча «семерки» состоялась первой. Главный вопрос — план по добыче нефти на начало 2027 года. По данным Reuters, на первый квартал следующего года планируется сохранить текущие квоты: Саудовская Аравия (10,4 млн баррелей в сутки), Россия (9,9 млн баррелей в сутки), Ирак (4,4 млн баррелей в сутки).
В состав так называемой семерки ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. В 2023 году страны решили добровольно сокращать добычу нефти на 1,65 млн б/с сверх квот в рамках ОПЕК+. Решение приняли, чтобы избежать переизбытка сырья на рынке.