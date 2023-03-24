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Коммерсантъ FM
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Столтенберг счел передачу Украине боеприпасов с ураном соответствующей международному праву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Он заявил, что страны альянса следуют международному праву.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Союзники по НАТО следуют международным правилам и международному праву во всем, что они делают для поддержки Украины», — сказал господин Столтенберг агентству AFP.

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против этого. Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

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