Столтенберг счел передачу Украине боеприпасов с ураном соответствующей международному праву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Он заявил, что страны альянса следуют международному праву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Союзники по НАТО следуют международным правилам и международному праву во всем, что они делают для поддержки Украины», — сказал господин Столтенберг агентству AFP.

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. В ООН выступили против этого. Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». Великобритания обвинила его в дезинформации.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер