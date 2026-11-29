По его словам, «коммерциализация космоса и растущие опасения по поводу военных космических планов выявили уязвимость Европы». Он подчеркнул, что цель программы — не отказаться от сотрудничества с NASA, а дополнить его, сделав Европу космической державой наряду с Россией, Китаем и США.