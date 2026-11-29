ЕC готовит запуск первой собственной пилотируемой миссии в космос
15 декабря в Риме в рамках специальной встречи министры стран ЕС проголосуют по проекту европейской космической программы стоимостью €10 млрд. Об этом сообщает The Guardian. Ее цель — запуск первого европейского пилотируемого космического полета и сокращение зависимости от NASA.
Проект предусматривает строительство европейского космического шаттла, а также новых стартовых и посадочных площадок. Они могут быть размещены во Французской Гвиане, где работает основанный в 1964 году Гвианский космический центр (CSG), известный как космодром Куру. Генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер назвал возможное решение «историческим моментом для Европы».
По его словам, «коммерциализация космоса и растущие опасения по поводу военных космических планов выявили уязвимость Европы». Он подчеркнул, что цель программы — не отказаться от сотрудничества с NASA, а дополнить его, сделав Европу космической державой наряду с Россией, Китаем и США.