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Коммерсантъ FM
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Зампред генсека ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном

ООН отреагировала на планы Великобритании поставлять снаряды с обедненным ураном на Украину. Независимо от стороны конфликта, ООН выступает против таких поставок, следует из заявления заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.

Фархан Хак

Фархан Хак

Фото: Cem Ozdel / Anadolu Agency / AFP

Фархан Хак

Фото: Cem Ozdel / Anadolu Agency / AFP

«Мы уже много лет выражаем озабоченность по поводу использования обедненного урана из-за последствий, к которым приводит его применение»,— сообщил господин Хак (цитата по изданию Weekly Blitz).

Как отмечает издание, снаряды с ядерным потенциалом наносят вред окружающей среде и людям, которые впоследствии будут там жить. Похожая практика была в Ираке, где число случаев заболевания раком увеличилось в шесть раз.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди 20 марта заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. На намерение Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном уже отреагировали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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