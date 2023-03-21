Зампред генсека ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном

ООН отреагировала на планы Великобритании поставлять снаряды с обедненным ураном на Украину. Независимо от стороны конфликта, ООН выступает против таких поставок, следует из заявления заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фархан Хак

Фото: Cem Ozdel / Anadolu Agency / AFP Фархан Хак

Фото: Cem Ozdel / Anadolu Agency / AFP

«Мы уже много лет выражаем озабоченность по поводу использования обедненного урана из-за последствий, к которым приводит его применение»,— сообщил господин Хак (цитата по изданию Weekly Blitz).

Как отмечает издание, снаряды с ядерным потенциалом наносят вред окружающей среде и людям, которые впоследствии будут там жить. Похожая практика была в Ираке, где число случаев заболевания раком увеличилось в шесть раз.

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди 20 марта заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. На намерение Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном уже отреагировали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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Мария Федотова