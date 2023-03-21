Зампред генсека ООН Фархан Хак выразил обеспокоенность из-за поставок Украине снарядов с обедненным ураном

ООН отреагировала на планы Великобритании поставлять снаряды с обедненным ураном на Украину. Независимо от стороны конфликта, ООН выступает против таких поставок, следует из заявления заместителя представителя генсека ООН Фархана Хака.
Фархан Хак
Фото: Cem Ozdel / Anadolu Agency / AFP
«Мы уже много лет выражаем озабоченность по поводу использования обедненного урана из-за последствий, к которым приводит его применение»,— сообщил господин Хак (цитата по изданию Weekly Blitz).
Как отмечает издание, снаряды с ядерным потенциалом наносят вред окружающей среде и людям, которые впоследствии будут там жить. Похожая практика была в Ираке, где число случаев заболевания раком увеличилось в шесть раз.
Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди 20 марта заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. На намерение Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном уже отреагировали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
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