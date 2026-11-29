Примирить непримиримое
Страны ЕС готовятся к новым затяжным переговорам по бюджету
Провал последнего саммита ЕС, не сумевшего принять бюджет союза на 2028–2034 годы, грозит превратить следующую встречу лидеров, намеченную на 17–18 декабря, в многодневный марафон с непредсказуемым итогом. Столкновение национальных интересов входящих в ЕС стран, разные подходы к финансированию Украины и жесткое требование президента Франции Эмманюэля Макрона выйти на соглашение до конца года создают для руководства ЕС и всех членов объединения крайне сложные переговорные условия. Тем временем глава Евросовета Антониу Кошта уже готовит новое предложение по бюджету, пытаясь нащупать то, что может сблизить разные, порой трудно совместимые позиции.
Переговоры по новому семилетнему бюджету ЕС изначально не воспринимались их участниками как легкая прогулка: рост инфляции и необходимость повышения расходов на оборону, ИИ и Украину поставили объединение в нелегкую ситуацию. С одной стороны, в новом проекте бюджета нужно было сохранить субсидии для фермеров и на инфраструктурные проекты, с другой — вписать новые статьи расходов и при этом не раздувать бюджет до непомерных размеров. Так появилось первое предложение на €2 трлн, которое не устроило никого: лагерь «бережливых» стран Северной и Центральной Европы во главе с Германией — главные доноры ЕС — настаивает на урезании бюджета, в то время как Италия, Испания, наоборот, хотят его увеличить, а страны Восточной Европы — главные получатели бюджетных средств — требуют, чтобы субсидии им не снижались.
На это противостояние накладывается осложняющий фактор: канцлер ФРГ Фридрих Мерц решил увязать принятие бюджета ЕС с согласованием нового кредита Украине на €45 млрд. Участвовать в нем не готовы те страны, которые получают существенные субсидии от ЕС. Глава Евросовета Антониу Кошта на саммите ЕС 26 ноября попытался уладить разногласия и предложил компромиссный вариант: сократить итоговую сумму бюджета примерно до €1,8 трлн и обсудить новый документ в малых переговорных группах. Но это лишь ухудшило ситуацию.
«Бережливые страны» сочли это попыткой развести их по разным группам, где им можно было бы выкрутить руки, заставив принять соглашение, которое не соответствует их интересам. В итоге они вышли из формата консультаций. А Кошта столкнулся со шквалом критики, на фоне которой второй день саммита был отменен.
После этого лидеры стран не смягчили, а, наоборот, ужесточили свои позиции, и к уже имеющимся конфликтам по бюджету добавились новые. Так, Чехия и Венгрия не только отказались участвовать в новом кредите Украине (ранее такую же позицию заняла Словакия, а Болгария согласилась только на часть, покрывающую гражданские расходы Киева), но и заявили, что не согласны с заложенными в бюджете €100 млрд на долгосрочную поддержку Украины. Таким образом, они вывели конфликт с Мерцем на новый уровень: теперь странам-членам нужно будет договариваться не только о новом кредите на €45 млрд для Киева, но и о том, какая сумма на Украину должна сохраниться в семилетнем европейском бюджете и должна ли она там вообще быть.
Дополнительный драматизм в ситуацию внес президент Франции Эмманюэль Макрон, потребовавший во что бы то ни стало согласовать бюджет ЕС до конца 2026 года. В противном случае он пригрозил выйти из переговоров по причине старта президентской кампании в его стране. Возобновление переговоров будет возможно лишь после президентских выборов во Франции в апреле 2027 года, предупредил хозяин Елисейского дворца. И тогда, по его словам, коллегам по ЕС, возможно, придется иметь дело с крайне правой Марин Ле Пен, которая уже обещала занять радикальную позицию и по бюджету Евросоюза, и по помощи Украине. Выступление Макрона вызвало возмущение многих других участников саммита, а один из дипломатов в разговоре с Politico и вовсе назвал французского президента «месье шантаж». Открыто против него выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, указав, что для нее «нет крайнего срока, но есть условия», без соблюдения которых она ничего не подпишет. Об отказе увязывать согласование бюджета с конкретной датой заявили и в Нидерландах.
После провала саммита Антониу Кошта приступил к подготовке нового предложения по бюджету, которое он собирается презентовать на саммите 17–18 декабря.
Пока известно лишь то, что Кошта пообещал сократить проект бюджета еще на €200–250 млрд, что соответствует требованиям «бережливых» стран. При этом он пустит под нож не субсидии на сельское хозяйство, а заложенные расходы на помощь третьим странам (за исключением Украины) и статьи, поддерживающие конкурентоспособность ЕС.
Тем не менее эксперты довольно пессимистичны в своих оценках, указывая, что текущий многоуровневый конфликт интересов будет крайне сложно урегулировать. Из-за этого декабрьский саммит может растянуться на несколько дней. Опрошенные Politico дипломаты также называют такой сценарий наиболее вероятным.
Когда же дело доходит до прогноза итогов саммита, звучат преимущественно два сценария: согласование бюджета в последний момент и перенос проблемы на 2027 год с задействованием механизма временного финансирования. Говоря о вероятности первого сценария, эксперты указывают на устоявшуюся в союзе традицию согласовывать компромиссный вариант в последний момент (как было в случае с решением не использовать замороженные российские активы для выдачи кредита Украине) и опасения по поводу исхода грядущих выборов в семи странах ЕС в 2027 году, которые могут существенно повлиять на ход переговоров по бюджету. Второй сценарий с переносом переговоров основан на том, что за оставшиеся недели привести позиции сразу нескольких противоборствующих лагерей к единому знаменателю будет крайне сложно.