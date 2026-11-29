Переговоры по новому семилетнему бюджету ЕС изначально не воспринимались их участниками как легкая прогулка: рост инфляции и необходимость повышения расходов на оборону, ИИ и Украину поставили объединение в нелегкую ситуацию. С одной стороны, в новом проекте бюджета нужно было сохранить субсидии для фермеров и на инфраструктурные проекты, с другой — вписать новые статьи расходов и при этом не раздувать бюджет до непомерных размеров. Так появилось первое предложение на €2 трлн, которое не устроило никого: лагерь «бережливых» стран Северной и Центральной Европы во главе с Германией — главные доноры ЕС — настаивает на урезании бюджета, в то время как Италия, Испания, наоборот, хотят его увеличить, а страны Восточной Европы — главные получатели бюджетных средств — требуют, чтобы субсидии им не снижались.