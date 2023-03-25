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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 395-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 25 марта

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что более 5 тыс. заключенных закончили свой контракт с военной кампанией и уже получили помилование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может пока начать контрнаступление. Володин предложил запретить деятельность Международного уголовного суда в России. Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

12:04. Дмитрий Медведев считает правильным скачивать и распространять по интернету пиратские копии произведений, которые стали недоступны в России по решению западных правообладателей.

11:40. Фонды сообщили о снижении числа пожертвований беженцам с Украины по сравнению с первыми месяцами после начала военной операции, сообщает РБК.

11:38. FT: Евросоюз призывает Си Цзиньпина поговорить с Владимиром Зеленским.

11:37. Идея о конфискации замороженных активов России для их передаче Украине получает все больше поддержки, однако ряд высокопоставленных чиновников США и других стран скептически оценивают ее, пишет The New York Times (NYT). По данным издания, существуют опасения, что конфискация активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений», которые активно отстаивают западные правительства.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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11:37. На 25 марта заявка на прокачку газа из России в Европу через станцию «Суджа» составляет 36,2 млн куб. м. в сутки.

11:27. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что более 5 тыс. заключенных закончили свой контракт с военной компанией и уже получили помилование. При этом, по его словам, только 0,31% помилованных совершают преступление в течение месяца. Господин Пригожин считает, что вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер» позволила снизить преступность в 10–20 раз.

10:42. Байден утверждает, что единство Запада в отношении России не зависит от ситуации на Украине.

10:42. В Грузии заявили об отсутствии просьб Запада открыть второй фронт против России.

10:41. Медведев: призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но ее численность должна быть больше.

10:40. Медведев: проведение специальной военной операции обнажило ряд сложностей, в частности в бюрократической и технологической сферах, но решило проблему аморфности общества, структурировало его.

10:40. Недопуск спортсменов из РФ на соревнования является политически немотивированным, заявил Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте».

10:39. Австрия признает свою обязанность выполнять постановления Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, даже лидеры государств не имеют иммунитета перед ордером на арест, заявили в федеральном министерстве юстиции Австрии.

10:38. Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз и НАТО, пока в стране продолжают действовать законы, которые нарушают права меньшинств на использование родного языка. Об этом министр иностранных дел Петер Сийярто заявил на встрече с помощником генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис в Нью-Йорке.

10:33. Для успешной защиты России сейчас нужна смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте — зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 394-й

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