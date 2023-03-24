Минобороны России рассказало о последствиях применения снарядов с обедненным ураном

Применение боеприпасов с обедненным ураном причинит непоправимый вред здоровью украинских военнослужащих и гражданского населения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«Потоки альфа-излучения от мелких частиц урана, осевших в верхних и нижних дыхательных путях, легких и пищеводе, вызывают развитие злокачественных опухолей. Накапливаясь в почках, костной ткани и печени, урановая пыль приводит к изменению внутренних органов»,— сообщил господин Кириллов в ходе брифинга (доклад генерал-лейтенанта приводит пресс-служба Минобороны).

Начальник войск РХБЗ сообщил, что соединения урана остаются в почве и длительное время сохраняют опасность негативного воздействия на людей, животных и сельскохозяйственные культуры.

«Помимо заражения собственного населения это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины, прежде всего растениеводству и животноводству, обрушив любой экспорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины на многие десятилетия, если не на столетия, в будущем»,— заявил господин Кириллов.

Долгосрочные последствия применения таких снарядов можно наблюдать в Югославии и Ираке, где проводились военные операции НАТО, сообщил руководитель войск РХБЗ. В вооруженных конфликтах боеприпасы с обедненным ураном, подчеркнул господин Кириллов, применяли только страны—участницы североатлантического альянса.

«По данным иракского правительства, в 2005 году заболеваемость раком в стране в результате применения боеприпасов с обедненным ураном возросла с 40 до 1 тыс. 600 случаев на 100 тыс. населения... В странах бывшей Югославии также отмечается увеличение количества онкологических заболеваний на 25%»,— указал генерал-лейтенант.

В связи с этим, продолжал генерал-лейтенант, руководству западных стран известно о негативных последствиях использования боеприпасов с обедненным ураном. Этот тезис среди прочих документов подтверждает итоговый отчет института экологической политики армии США конгрессу в 1994 году, сообщил господин Кириллов.

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабел Голди сообщила, что Соединенное Королевство передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. ООН выступила против таких поставок «независимо от стороны конфликта». В Кремле заявили, что такими действиями западные страны приближают мир к ядерному столкновению.

Подробнее о реакции Москвы — в публикации «Ъ» «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца».

Григорий Лейба