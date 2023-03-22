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Коммерсантъ FM
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Великобритания обвинила Россию в дезинформации насчет снарядов с обедненным ураном

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию» о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что этот компонент не имеет отношения к ядерному оружию.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Вчера, 21 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что ее страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Владимир Путин в ответ заявил, что Россия не оставит без ответа тот факт, что «коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом».

«Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается распространять дезинформацию»,— говорится в заявлении Минобороны Великобритании, которое приводит Sky News.

В министерстве отметили, что научные исследования подтверждают: любое воздействие от использования боеприпасов с обедненным ураном на здоровье людей и окружающую среду, «вероятно, будет низким».

Ранее член Палаты лордов Реймонд Джоллифф задал Министерству обороны вопрос о том, содержится ли обедненный уран в каком-либо из типов боеприпасов, которые сейчас поставляются Лондоном на Украину. На сайте министерства был опубликован ответ Аннабель Голди, в котором сообщалось, что Великобритания начнет поставлять Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран. В ООН выступили против поставок таких снарядов независимо от стороны конфликта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запад решил воевать с Россией до последнего украинца».

Милена Костерева

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