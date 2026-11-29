Иранская валюта упала почти до 3 млн риалов за $1
По данным Статистического центра Ирана, которые приводит агентство, в октябре потребительские цены в стране были на 88,7% выше, чем годом ранее, а среднегодовая инфляция ускорилась до 76,8%. Стоимость продуктов питания, например, выросла на 112,6% в годовом исчислении.
Глава иранского Центрального банка Абдольнасер Хеммати накануне заявлял, что у Тегерана хватает твердой валюты для того, чтобы оплачивать товары первой необходимости и медикаменты в ближайшие несколько месяцев. Он, однако, отметил, что на валютный рынок влияют не только экономические, но и «психологические» факторы.
США объявили о начале операции «Экономический изгой» против Ирана в конце августа. Она подразумевает вторичные санкции против физлиц и организаций из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы, которые сотрудничают с Ираном. Кроме того, с самого начала конфликта продолжается морская блокада иранских портов.