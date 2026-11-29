Глава иранского Центрального банка Абдольнасер Хеммати накануне заявлял, что у Тегерана хватает твердой валюты для того, чтобы оплачивать товары первой необходимости и медикаменты в ближайшие несколько месяцев. Он, однако, отметил, что на валютный рынок влияют не только экономические, но и «психологические» факторы.