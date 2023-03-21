Великобритания анонсировала поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном

Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Россия будет расценивать применение натовских танковых снарядов с урановым сердечником как грязные бомбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gov.uk Фото: gov.uk

«Наряду с предоставлением Украине эскадрильи основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники»,— ответила замминистра за вопрос лорда Хилтона о том, содержат ли какие-либо боеприпасы, поставляемые в настоящее время на Украину, обедненный уран.

Использование обедненного урана в боеприпасах связано с его свойствами — высокой массовой плотностью и пирофорностью, благодаря которым такие снаряды обеспечивают высокое бронебойное действие и вызывают существенные разрушения, что в итоге определяет их эффективность.

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Мария Федотова