Что такое обедненный уран: свойства, применение и последствия

24 марта Минобороны РФ отреагировало на инициативу Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, предупредив о последствиях его применения. Ранее против таких поставок выступили в ООН. Что такое обедненный уран — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 25-мм снаряды с обедненным ураном

Фото: STAN HONDA / AFP 25-мм снаряды с обедненным ураном

Фото: STAN HONDA / AFP

Обедненным ураном называют токсичный тяжелый металл, который имеет те же характеристики, что и уран, но примерно на 60% менее токсичен и радиоактивен. Вещество является основным побочным продуктом обогащения урана. Оно остается после того, как изотопы с более высокой радиоактивностью забирают на производство ядерного топлива или оружия.

Обедненный уран обладает высокой плотностью, превышает плотность свинца примерно в два раза. За счет нее металл используют как балласт в авиации и судоходстве, при производстве бронебойных боеприпасов и для повышения прочности военной техники, например танков.

По данным СМИ, производить снаряды с обедненным ураном начали еще в нацистской Германии из-за возникшего во время войны дефицита вольфрама. С 1970-х годов используется при производстве снарядов для самолетов-штурмовиков Fairchild-Republic A-10. Вместе с ним они приобретают способность к самозатачиванию (эффект абляционного срезания).

По информации СМИ, сейчас боеприпасы с сердечниками из обедненного урана стоят на вооружении США, Израиля, Великобритании, Германии, Франции и России. Согласно открытым источникам, сплав обедненного урана с вольфрамом находится в сердцевине российского снаряда 3БМ60 «Свинец-2». Под них адаптирован модернизированный танк Т-80БВМ.

Во время взрывов боеприпасов с обедненным металлом высвобождается пыль окиси урана. Исследования по влиянию обедненного урана на здоровье человека проводят несколько организаций, в том числе научный комитет ООН по действию атомной радиации и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Согласно выводам ООН, клинически значимых отклонений не выявлено. По информации МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды также не является значительной. Исключения составляют случаи, когда напрямую человек взаимодействует с фрагментами или целыми боеприпасами с обедненным ураном. Согласно исследованиям Института радиобиологии вооруженных сил США (Armed Forces Radiobiology Research Institute), обедненный уран может вызывать окислительное повреждение ДНК. В качестве профилактики ООН рекомендует организовать работы по сбору, хранению и утилизации опасных фрагментов и снарядов.

В декабре 2008 года 141 государство поддержало резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о необходимости дополнительного изучения эффекта от боеприпасов с обедненным ураном. Против резолюции проголосовали четыре страны: Франция, Великобритания, Израиль и США. Еще 34 государства, включая Россию, воздержались от голосования.

Считается, что снаряды с обедненным ураном применяли во время войны в Персидском заливе (1991), бомбардировок Югославии (1999) и Иракской войны (2003).