Главные новости за 14 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Кубани опровергли информацию о банкротстве швейной фабрики «Александрия». По данным минпрома региона, здание фабрики на улице Гоголя в Краснодаре — высвободившийся актив компании. На его месте собираются организовать современные городские пространства. Сама фабрика перевела производство в цеха на ул. Павлова. В министерстве уверяют, что предприятие «сейчас на подъеме и расширяет ассортимент».
В Сочи в семье питерского блогера-сыроеда скончался младенец. Это произошло после длительного голодания и последующего ухудшения состояния здоровья.
Протесты из-за повышения штрафов сотрудникам Wildberries не повлияли на работу пунктов выдачи заказов компании в Краснодарском крае. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали владельцы нескольких ПВЗ в Краснодаре и в Сочи.
Крупнейший немецкий производитель сельхозтехники CLAAS, владеющий краснодарским заводом комбайнов, отверг обвинения в том, что нарушил санкции на экспорт отдельных запчастей и деталей в Россию.
На маршрутчиков Краснодара составили семь протоколов за нарушение правил перевозки пассажиров.
Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает того, что власти Украины попытаются устроить провокации к 18 марта — девятой годовщине вхождения республики в состав России.
Фирма «Олимп» до конца 2023 года реконструирует винзавод в Крымском районе. В рамках инвестпроекта компания вложит 1,6 млрд руб.
В Новороссийске осудили 46-летнюю бывшую сотрудницу полиции, предупреждавшую о рейдах организаторов нелегальных казино.
Краснодарский край занял второе место в РФ по числу преступлений, зарегистрированных в 2022 году. В течение года жители региона совершили 77,1 тыс. правонарушений.
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