В Краснодаре на территории швейной фабрики «Александрия» планируют создать общественное пространство

О планах редевелопмента здания бывшей швейной фабрики «Александрия» на пересечении Гоголя и Седина в кубанской столице заявил краснодарский девелопер Александр Кравченко в своем Telegram-канале. Здание является памятником архитектуры, его площадь составляет около 8 тыс. кв. м.

«Возможно, именно мы займемся редевелопментом этого пространства и будем создавать новую точку притяжения в центре города… В ближайшие два-три месяца мы будем расчищать фасад и внутренние помещения фабрики. Тогда станет ясно, какие скрытые работы нас ждут и сколько времени займет следующий этап проекта»,— отметил господин Кравченко.

По словам господина Кравченко, объект давно нуждался в обновлении, а редевелопмент — тренд, который часто встречается в России. Пример — табачная фабрика в Ростове-на-Дону.

Согласно заявлению девелопера, в помещениях «Александрии» планируется оборудовать офисы и точки общественного питания, а также молодежные центры.

Объект культурного наследия «Швейная фабрика» построен в 1912 году. Изначально там находился доходный дом. После освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году здание стали использовать как производственное. Вскоре там обосновалась швейная фабрика. Не так давно там находилось костюмное производство АО «Александрия». В настоящий момент здание пустует.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram