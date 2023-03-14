Власти Кубани опровергли информацию о банкротстве швейной фабрики «Александрия»

Здание фабрики «Александрия» на улице Гоголя в Краснодаре — высвободившийся актив компании. Теперь на его месте появятся современные городские пространства. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

«Информация о банкротстве не соответствует действительности. Производство сейчас на подъеме и расширяет ассортимент»,— уточнили в министерстве.

Сейчас производственные цеха фабрики находятся на улице Павлова, 64.

О планах редевелопмента здания бывшей швейной фабрики «Александрия» на пересечении Гоголя и Седина в кубанской столице заявил краснодарский девелопер Александр Кравченко. После этого в нескольких публикациях в интернете появилась информация о банкротстве швейной фабрики «Александрия».

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram