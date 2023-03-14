Протесты у офиса Wildberries не повлияли на работу кубанских ПВЗ

Протесты из-за якобы повышения штрафов за возврат товаров не повлияли на работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Краснодарском крае. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали владельцы нескольких ПВЗ в Краснодаре и в Сочи.

Днем 14 марта ряд федеральных СМИ сообщили, что в Москве владельцы и представители пунктов выдачи заказов Wildberries собрались у здания офиса маркетплейса и заявили о намерении устроить забастовку из-за недовольства новыми условиями работы.

По словам владелицы ПВЗ в Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской, маркетплейс уже не в первый раз меняет условия сотрудничества. Сейчас, по ее словам, штрафы за возврат товара составляют 3,5 процента от товарооборота более 2 млн руб. Это крайне невыгодно для маленьких пунктов выдачи заказов, потому что львиная доля прибыли уходит на оплату штрафа.

«Они {бастующие} сейчас от нас всех проявляют позицию. Wildberries пытается делать лучше условия для поставщиков, а не для продавцов. Несмотря на это, продажи все равно растут»,— отмечает собеседница «Ъ-Кубань».

Сочинский предприниматель отмечает, что сегодня прошла специальная конференция, на которой требования владельцев ПВЗ якобы были удовлетворены.

Как пишет РБК, в Wildberries в ответ на вопрос об акции у офиса компании заявили, что информация о митинге не соответствует действительности.

Также Wildberries отрицает информацию о закрытии ПВЗ и забастовке их владельцев, сообщает «Ъ». Ранее сообщалось, что приостановили работу пункты в Санкт-Петербурге, Барнауле и Екатеринбурге. В пресс-службе маркетплейса рассказали, что сегодня в офис пришли порядка 10-15 человек в сопровождении желтых Telegram-каналов, которые назвали себя представителями партнерских пунктов выдачи, но отказались предоставлять свои данные.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram