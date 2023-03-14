В Крыму не исключают попытки провокаций Киева к 18 марта

Глава Крыма Сергей Аксенов не исключает того, что власти Украины попытаются устроить провокации к 18 марта — девятой годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу республики.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов также заявил о возможных провокациях со стороны киевского режима. При этом он отметил, что в регионе работают над тем, чтобы исключить их.

«Думаю, что силовые структуры знают об этой опасности, работают, а крымчанам надо быть бдительными»,— сказал Владимир Константинов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в день годовщины присоединения Крыма у Владимира Путина запланировано несколько мероприятий. Он проведет субстантивное совещание, а также по видеоконференции примет участие в открытии культурного и исторического объекта.

Татьяна Ручкина

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