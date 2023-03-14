CLAAS отверг обвинения в нарушении санкций против России

Крупнейший немецкий производитель сельхозтехники CLAAS, владеющий краснодарским заводом комбайнов, отверг обвинения в том, что нарушил санкции на экспорт отдельных запчастей и деталей в Россию. Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее немецкие СМИ писали, что промышленный сельхозгигант пытался обойти санкции по поставке отдельных компонентов, в частности клиновых ремней, гидроцилиндров, глушителей или стальных труб в Россию. Якобы они могли использоваться для военных целей и устанавливались не только в комбайны и трактора. Однако представители CLAAS опровергли данные заявления.

CLAAS работал в России с 1992 года. В 2005 году компания открыла завод в Краснодаре по производству зерноуборочных комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники. В марте 2022 году CLAAS заявил, что прекращает деятельность завода в Краснодаре.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram