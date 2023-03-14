В Крымском районе реконструируют винзавод за 1,6 млрд рублей

ООО «Олимп» до конца 2023 года реконструирует в Крымском районе винзавод. В рамках инвестпроекта компания вложит 1,6 млрд руб. Из них 605,3 млн руб. уже освоили, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу организации.

Реконструкция винзавода началась в 2021 году. Как отметили в компании, бизнес-модель инвестпроекта предполагает строительство производственного корпуса, ликерного цеха и склада МТО. Их возведение находится в активной стадии. Планируется, что за счет реализации проекта производственная мощность по переработке винограда увеличится до 18 тыс. тонн в сезон, а производство игристых вин составит 20 тыс. дал в месяц.

На начало 2023 года у компании было заложено 390 га виноградников, в этом году планируется высадить еще 280 га. Организация прогнозирует, что уже в следующем году их площадь достигнет 853 га.

В этом году «Олимп» планирует увеличить объемы производства до 1,8 млн л продукции. В 2022 году показатель составил более 19 млн бутылок, или 1,65 млн л, что на 25% больше, чем в 2021 году. Переработка винограда технических сортов увеличилась за год на 10%, до 13,1 тыс. тонн.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Олимп» зарегистрировано в Москве в 2004 году. Компания занимается производством вина из винограда. Головной компанией является ООО «Винтренд Ритейл Групп», которой принадлежит 51% доли. Еще по 24,5% долей принадлежат Григору Хечаняну и Бакуру Тамразяну. В 2021 году выручка ООО «Олимп» составила 932,7 млн руб., чистая прибыль — 38,1 млн руб.

Татьяна Ручкина

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