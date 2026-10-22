Россияне взяли рекордное за два года количество кредитов наличными в сентябре

По данным компании, количество выданных банками кредитов наличными в сентябре увеличилось на 3% по сравнению с августом. Тогда показатель составил 2,35 млн кредитов. При этом общий объем полученных россиянами средств в сентябре снизился на 4%, до 471,9 млрд руб., тогда как в августе достиг 491,5 млрд руб. В годовом выражении сумма выросла на 50% — в сентябре 2025 года банки выдали 314,1 млрд руб.