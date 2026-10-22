Россияне взяли рекордное за два года количество кредитов наличными в сентябре
В сентябре банки выдали россиянам 2,42 млн кредитов наличными, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — 1,58 млн. Показатель стал максимальным за два года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным компании, количество выданных банками кредитов наличными в сентябре увеличилось на 3% по сравнению с августом. Тогда показатель составил 2,35 млн кредитов. При этом общий объем полученных россиянами средств в сентябре снизился на 4%, до 471,9 млрд руб., тогда как в августе достиг 491,5 млрд руб. В годовом выражении сумма выросла на 50% — в сентябре 2025 года банки выдали 314,1 млрд руб.
По сравнению с августом средний размер кредита наличными в сентябре также уменьшился: с 209 тыс. до 195 тыс. руб. За год же показатель снизился на 4 тыс. руб.: в сентябре 2025 года сумма составила 199 тыс. руб. Такие результаты гендиректор ОКБ Михаил Алексин связывает с жесткими требованиями Банка России.
Москва, Московская область и Санкт-Петербург стали лидерами по объемам и количеству выданных кредитов наличными по итогам сентября. Жители Москвы получили 150,1 тыс. кредитов на 49,4 млрд руб., Московской области — 135,7 тыс. кредитов на 36,7 млрд руб., Санкт-Петербурга — 73,4 тыс. кредитов на 21,3 млрд руб.