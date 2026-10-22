«Еще одна масштабная серия атак способна поставить экономику Ирана на грань краха»
The New York Times (Нью-Йорк, США)
США и Израиль разрабатывают планы новых ударов по Ирану после выборов
По словам американских чиновников и других осведомленных лиц, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы нанесения новых ударов по Ирану — после промежуточных выборов в США.
В рамках подготовки к краткосрочной, но интенсивной операции вооруженные силы США и Израиля активизировали учения, в ходе которых самолеты совершают полеты над территорией Ирака, отрабатывая маневры для нанесения ударов. Как сообщили американские официальные лица, на этой неделе министр обороны Пит Хегсет был в Израиле, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых ударов.
Вероятными целями могут стать энергетическая инфраструктура Ирана, его ядерные объекты, а также места хранения ракет и беспилотников. По мнению некоторых чиновников, еще одна масштабная серия атак способна поставить экономику Ирана на грань краха и вынудить страну пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.
Есть основания сомневаться в том, что возобновление боевых действий окажется более успешным, чем первый этап интенсивных американо-израильских ударов, который пришелся на период с февраля по апрель. Предыдущие этапы противостояния привели к росту цен на энергоносители и глобальной инфляции, подорвали безопасность на Ближнем Востоке и существенно истощили запасы ракет-перехватчиков у Пентагона. Далеко не факт, что Дональд Трамп одобрит новые удары. В текущем году он неоднократно блокировал планы по возобновлению масштабных боевых действий, в том числе в этом месяце, когда вооруженные силы США и Израиля были практически готовы к началу атаки.
KhabarOnline (Тегеран, Иран)
«Мы серьезно относимся к 8-дневному сроку, назначенному Трампом; время возможной атаки нельзя определить, исходя из календаря выборов»
Издание побеседовало с Ахмадом Надери, членом президиума парламента. Комментируя ситуацию в регионе, он заявил: «Поскольку объявленный восьмидневный срок подходит к концу, мы воспринимаем эти угрозы всерьез. Полагаю, что по мере приближения выборов они могут воздержаться от агрессивных действий, чтобы не провоцировать нестабильность на мировых рынках. Тем не менее предвыборный календарь не должен усыплять нашу бдительность: например, утверждалось, что во время чемпионата мира по футболу никаких атак не будет, однако всего за день до его начала они нанесли бомбовый удар по южной части нашей страны. Поэтому вполне возможно, что в преддверии выборов они могут совершить какой-нибудь опрометчивый шаг в надежде одержать “победу” или добиться значимого результата».
«Полномасштабное наземное вторжение потребовало бы огромных затрат, поэтому такой сценарий крайне маловероятен. Аналогичным образом усиление бомбардировок не приведет к капитуляции; напротив, это спровоцирует ответные действия в масштабах всего региона и нанесет еще более серьезный экономический ущерб». Ахмад Надери заявил: «Чтобы понять нынешнюю ситуацию, необходимо осознать, что мы подтолкнули наших противников к войне на истощение, тем самым увеличив издержки, которые они несут. Мы знаем, что их конечная цель — посягнуть на эту священную землю; однако по божественному провидению мы сковали их действия, гарантируя, что любая будущая атака обернется для них еще более тяжелыми потерями. Это полностью соответствует тому, о чем мы прямо заявляли еще до начала “войны Рамадана”: если разгорится конфликт, именно мы будем диктовать условия его завершения».
Yedioth Ahronoth (Тель-Авив, Израиль)
«Полное безумие»: бывший сотрудник разведки Армии обороны Израиля предостерегает от новой войны с Ираном
Сообщение о том, что Израиль планировал нанести удар по иранской гражданской инфраструктуре в начале этого месяца, но был остановлен президентом США Дональдом Трампом, вновь подняло вопросы о стратегическом обосновании новой войны с Тегераном.
Газета Financial Times сообщила в среду, что Израиль планировал 10 октября нанести удар по иранской инфраструктуре. Данни Цитринович, бывший руководитель иранского направления в исследовательском отделе Управления военной разведки Израиля (АМАН), а ныне старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS), заявил порталу Ynet, что на данный момент нет никаких военных оснований для начала новой войны.
«Нет ровным счетом ничего, что оправдывало бы войну сейчас — ни до выборов, ни после них,— сказал Цитринович.— То, что происходит сейчас,— это полнейшее безумие, нападение за две недели до выборов. Зачем? Иран не находится на грани разработки ядерного оружия, и при всем уважении к его ракетному арсеналу он до сих пор не вернулся к тому уровню, на котором он находился до наших операций “Восходящий лев” и “Рычащий лев”».
Arab News (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)
Израильская оппозиция осудила «цирк» Нетаньяху после угроз в адрес Ирана
В среду лидер израильской оппозиции (Яир Лапид.— “Ъ”) обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в опасной политизации вопросов безопасности страны в преддверии выборов после того, как тот высказал серию угроз в адрес Ирана. Нетаньяху — самый долго находящийся на посту премьер Израиля — сильно фокусируется на агрессивных высказываниях про национальную безопасность. При этом он сравнительно мало взаимодействует с избирателями в последние дни избирательной кампании. Нетаньяху опубликовал видео, где он на фоне истребителя разговаривает с президентом США Дональдом Трампом. В последних опросах Нетаньяху идет ноздря в ноздрю с оппозиционным блоком, в который входит Лапид и который возглавляет бывший глава Генштаба Гади Айзенкот.