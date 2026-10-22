США и Израиль разрабатывают планы новых ударов по Ирану после выборов

По словам американских чиновников и других осведомленных лиц, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы нанесения новых ударов по Ирану — после промежуточных выборов в США.

В рамках подготовки к краткосрочной, но интенсивной операции вооруженные силы США и Израиля активизировали учения, в ходе которых самолеты совершают полеты над территорией Ирака, отрабатывая маневры для нанесения ударов. Как сообщили американские официальные лица, на этой неделе министр обороны Пит Хегсет был в Израиле, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху для обсуждения новых ударов.

Вероятными целями могут стать энергетическая инфраструктура Ирана, его ядерные объекты, а также места хранения ракет и беспилотников. По мнению некоторых чиновников, еще одна масштабная серия атак способна поставить экономику Ирана на грань краха и вынудить страну пойти на дипломатические уступки после почти восьми месяцев конфликта.

Есть основания сомневаться в том, что возобновление боевых действий окажется более успешным, чем первый этап интенсивных американо-израильских ударов, который пришелся на период с февраля по апрель. Предыдущие этапы противостояния привели к росту цен на энергоносители и глобальной инфляции, подорвали безопасность на Ближнем Востоке и существенно истощили запасы ракет-перехватчиков у Пентагона. Далеко не факт, что Дональд Трамп одобрит новые удары. В текущем году он неоднократно блокировал планы по возобновлению масштабных боевых действий, в том числе в этом месяце, когда вооруженные силы США и Израиля были практически готовы к началу атаки.