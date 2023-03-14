В Новороссийске осудили экс-майора полиции за «крышевание» игорного бизнеса

В Новороссийске осудили 46-летнюю бывшую сотрудницу полиции, предупреждавшую организаторов работы автоматов азартных игр о рейдах и оперативных действиях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что сожитель и сын экс-майора полиции разместили игровые автоматы в нескольких торговых точках Новороссийска. Являясь инспектором отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Новороссийску, в период с апреля 2020 по май 2021 года обвиняемая передавала злоумышленникам информацию о возможных оперативных действиях и необходимости отключить оборудование, чтобы уйти от ответственности.

В отношении сына и сожителя женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), в отношении бывшей сотрудницы полиции — по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий.

Суд счел вину женщины доказанной и оштрафовал ее на 70 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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