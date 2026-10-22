Золото опустилось до минимума с 3 августа
Цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex опустилась на 1,6% — до $4,082 тыс. за тройскую унцию. Это минимальный показатель с 3 августа 2026 года. По состоянию на 12:03 мск золото скорректировалось на отметке $4,097 тыс. за унцию (-1,26%). К тому же моменту фьючерс на серебро дешевел на 3,08% — до $55,93 за унцию.
Давление на золото оказывает рост цен на энергоносители, пишет The Wall Street Journal. На сегодняшних торгах фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре превысил $112 за баррель впервые с 18 мая. Тот, в свою очередь, дорожает из-за напряженной обстановки на Ближнем Востоке, в том числе участившихся атак хуситов на объекты в Саудовской Аравии.