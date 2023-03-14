В Сочи сын блогера-сыроеда скончался после длительного голодания

В Сочи в семье питерского блогера-сыроеда младенец скончался после длительного голодания и последующего ухудшения состояния здоровья. Как сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу (ч .1 ст. 109 УК РФ).

Мать младенца арендует с сожителем квартиру в поселке Вардане Лазаревского района. По данным следствия, из-за длительного отказа от пищи состояние ребенка ухудшилось. 8 марта родители решили самостоятельно отвезти его в лечебное учреждение, однако ребенок скончался по дороге.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти младенца проводится судебная медицинская экспертиза.

Ранее в сети появилась информация, что речь идет о сыне блогера Максима Лютого, который пропагандирует сыроедение. Он также является автором одной из методик «очищения организма» и приверженцем праноедения — питания энергией солнца, без еды и даже воды.

Татьяна Ручкина

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