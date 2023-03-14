Кубань заняла второе место в РФ по числу преступлений, зарегистрированных в 2022 году

Краснодарский край занял второе место в РФ по числу преступлений, зарегистрированных в 2022 году. Данные опубликованы на портале Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

За период с января по декабрь 2022 года в крае совершили 77,1 тыс. правонарушений. Кубань занимает вторую позицию в рейтинге регионов второй год подряд. В 2020 году регион занимал третье место после Москвы и Московской области. Тогда в крае совершили 73,5 тыс. преступлений.

За год на Кубани совершили 32,4 тыс. правонарушений средней тяжести (больше всего по РФ), 4,5 тыс. экономических преступлений, 3,8 тыс. преступлений особой тяжести, 207 убийств и покушений, 120 случаев злоупотребления должностными полномочиями (больше всего по РФ). На декабрь 2022 года в крае насчитывается 40,8 тыс. нераскрытых преступлений.

На первом месте по числу зарегистрированных противоправных действий находится Москва (138,1 тыс. преступлений). После Кубани следуют Московская область (74 тыс.), Санкт-Петербург (62,9 тыс.) и Челябинская область (62,8 тыс.). Ростовская область заняла шестое место в рейтинге (57,2 тыс.). В Адыгее за год совершили 4,3 тыс. преступлений, в Севастополе — 6,2 тыс., в Крыму — 20,7 тыс. Всего в РФ за прошлый год в правоохранительные органы поступило 1,9 млн заявлений о правонарушениях.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram