На маршрутчиков Краснодара составлено семь протоколов за нарушение правил перевозки пассажиров

Сотрудники мэрии Краснодара в утренний час пик проверили работу водителей общественного транспорта у ТРЦ «Красная Площадь». На одной остановке они выявили семь нарушений, сообщает пресс-служба администрации города.

Мониторинг работы общественного транспорта проводили 14 марта с 5:30 до 7:30. Остановка у торгового центра является конечной для четырех автобусов, еще 15 проезжают мимо и останавливаются здесь. За два часа проверили около 100 единиц общественного транспорта.

По результатам проверки, маршруты № 1, 38, 75 и 183А оказались в неудовлетворительном санитарном состоянии. Водители автобусов № 29, 78 и 1 высаживали пассажиров в неположенном месте. Информацию о нарушениях сотрудники мэрии направили в контролирующие органы и руководителям соответствующих транспортных компаний.

Татьяна Ручкина

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