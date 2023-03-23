Видимое и невидимое

Вопреки надеждам пресловутых оптимистов на то, что «будет только хуже», банковский кризис после банкротства Silicon Valley Bank пока не стал спусковым крючком для глобальной рецессии. Жесткой рукой поддержав невидимую руку рынка, регуляторы по обе стороны Атлантики превратили кризис в стресс-тест (который, впрочем, прошли не все). В «новой реальности» государства пересматривают не только монетарную политику , но и механизмы финансовой системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После мартовского заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Россия постепенно смещает акцент с внешних на внутренние заимствования. Это важно понимать и обычным людям, чтобы сохранить сбережения — присмотреться к тем же ОФЗ взамен депозитов с тающими ставками, поинтересоваться эффективностью прежних финансовых инструментов и выгодой новых, таких как юаневые бонды. Некоторые россияне, судя по статистике, уже разжились защитным золотом. Те, кто раньше не задумывался о бережливости, присматриваются к новым налоговым вычетам.

Многие уже наращивают инвестиции в собственное здоровье, вкладывая средства в занятия спортом. Экономят на отдыхе, предпочитая рыбалку на Волге поездкам в солнечную Анталью. Пессимисты, которые точно знают, что «хуже уже не будет», успокоившись, изучают историю, которая учит, что самые тяжелые времена порой закладывают основу для процветания на десятилетия. И об этом наш мартовский номер.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин