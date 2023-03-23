Деньги назад

Если вы заплатили за обучение, взяли ипотеку или открыли индивидуальный инвестиционный счет, у вас есть возможность вернуть часть средств, направленных на налоги по этим тратам. Это далеко не полный список случаев, по которым государство предоставляет налоговые вычеты. В этом году он пополнился новыми направленями. Как, за что и сколько можно вернуть налоговых выплат, разобрались «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AdShooter / Getty Images Фото: AdShooter / Getty Images

Каждый год россияне, получающие белую зарплату, платят налог на доход физлиц (НДФЛ). Регулярно за нас его отчисляет в налоговую работодатель, в ряде случаев налог отчисляется самостоятельно. Налоговый вычет — это объем, на который уменьшается размер дохода, с которого платится налог, или возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Можно уменьшить сумму уплачиваемых налогов или вернуть часть уже удержанных денег. Таким образом, вычет делается либо как возврат ранее уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ), либо за счет уменьшения налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ. Можно делать сразу несколько вычетов, но есть ряд ограничений. Так, для разных вычетов определены свои лимиты на максимальную сумму. Берите в расчет и свои доходы: сумма возврата не может превышать объем уплаченных за год налогов с вашего дохода. Кроме того, вычеты можно сделать только за последние три года. Вычеты бывают разных типов.

Стандартные вычеты

В эту группу входит вычет «на детей», он зависит от количества детей. На первого и второго ребенка — от 1,4 тыс. руб., на третьего и последующего — 3 тыс. руб., на ребенка-инвалида — 6–12 тыс. руб. Вычет отменится с месяца, когда доход нарастающим итогом с начала года превысит 350 тыс. руб. В числе стандартных вычетов также есть льготы для определенных групп: например, «чернобыльцы», бывшие узники концлагерей, инвалиды из числа военнослужащих, в том числе участники Великой Отечественной войны, родители и супруги погибших военнослужащих и др. Размер вычета составит от 500 руб. до 3 тыс. руб. в месяц.

Социальные вычеты

В данном случае можно вернуть часть денег, если вы потратились на обучение, лечение, лекарства, спорт, благотворительность, негосударственное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, при условии, что договор заключен на срок от пяти лет. Также можно получить вычет на оплату прохождения независимой оценки своей квалификации. Можно получить вычет по разным видам расходов одновременно. Расходы, по которым можно получить вычет по всем услугам социального типа, ограничивается суммой в 120 тыс. руб. Вы сможете вернуть 13% от этой суммы, то есть максимум 15,6 тыс. руб. Сумма вычета на дорогостоящее лечение освобождена от лимита и предоставляется в расчете 13% от полной суммы расходов.

Как отмечает глава налоговой практики LEVEL Legal Services Карен Айвазян, ранее вычеты по медицинским расходам и по физкультурно-оздоровительным расходам касались, среди прочего, расходов на детей до 18 лет. Сейчас возраст поднят до 24 лет, при условии, что человек в возрасте от 18 до 24 лет учится на очной форме обучения. Здесь важно помнить, что образовательная деятельность отличается от просветительской и требует от организации соответствующей лицензии, обращает внимание он. При этом не важно, является ли организация частной или государственной — важна лицензия и очная форма обучения. Как отмечает эксперт, в данном случае имеет смысл посмотреть в публичной выписке из ЕГРЮЛ также и заявленные организацией коды ОКВЭД: «Желательно, чтоб они показывали образовательную деятельность как основной вид деятельности, чтоб не порождать у налоговых органов лишних сомнений».

Налоговые вычеты, доступные россиянам Выйти из полноэкранного режима Название услуги Предельная сумма, с которой начисляется вычет (руб.) Максимальная сумма, которую можно вернуть (руб.) Образование 120 000 15 600 Образование детей 50 000 6 500 Лечение 120 000 15 600 Спорт 120 000 15 600 Ипотека 3 000 000 390 000 Покупка недвижимости 2 000 000 260 000 Продажа недвижимости (жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в них) 1 000 000 На эту сумму можно снизить налоговую базу для расчета налога Продажа автомобиля, гаража и прочего нежилого имущества 250 000 Уплаченные пенсионные (страховые) взносы 120 000 15 600 Инвестиционный вычет за продажу ценных бумаг 3 000 000 за каждый год владения Позволяет не платить налог на прибыль с продажи долгосрочных бумаг Вычет на взнос по ИИС 400 000 52 000 Вычет на доход по ИИС Освобождает от налога весь доход от инвестиций Благотворительность До 13% от суммы пожертвования, но не выше 25% полученного физическим лицом за год дохода вне зависимости от величины пожертвования Открыть в новом окне Источник: открытые данные.

Имущественные вычеты

Такое право вычета возникает при продаже имущества (квартиры, комнаты, дачи, земельных участков, садовых домиков, автомобиля, гаража и др.), покупке жилья (от дома до комнаты), в том числе в ипотеку, а также при покупке земельного участка для строительства жилья. Максимальная сумма расходов, из которой будет вычисляться 13%, при покупке жилья — 2 млн руб., в случае ипотеки — 3 млн руб. Максимальный объем денег можно вернуть при покупке жилья, скомбинировав два вычета: за ипотеку может вернуться до 390 тыс. руб., за приобретение жилья — до 260 тыс. руб. Итого 650 тыс. руб. Такой вычет можно получить только на один объект недвижимости. При этом в данном случае в расчет могут добавить расходы на ремонт. Однако если сделка купли-продажи недвижимости происходит между супругами, родителями и детьми или близкими родственниками, вычет получить не удастся.

При продаже имущества можно получить вычет и уплатить налог с меньшей суммы. Для жилья и земельных участков максимальная сумма вычета составит 1 млн руб., при продаже автомобилей, гаражей и др.— 250 тыс. руб. В отличие от вычета на покупку жилья, который можно получить один раз в жизни, вычет на продажу нежилого имущества можно применять неограниченно (но не более 250 тыс.–1 млн руб. в год). В то же время продаваемое имущество должно находиться в собственности 3–5 лет.

В 2022 году в этой группе налоговых вычетов появилась новая норма. Как отмечает Карен Айвазян, изменения касаются расходов по имуществу, полученному в безналоговом режиме от иностранных компаний в рамках льгот по указам президента от 2022 года. «Теперь в имущественных вычетах появилась норма, которая позволяет уменьшить доход от отчуждения такого имущества на расходы по его приобретению — расходами в данном случае считается стоимость имущества в учете иностранной организации на дату перехода прав»,— говорит эксперт.

Вычеты для инвесторов

Инвестиционный вычет можно получить, если у вас не менее трех лет открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и вы вносили на него средства. В данном случае деньги можно будет положить к концу срока, действие вычета все равно будет отсчитано с момента открытия. Максимальная сумма, с которой положен вычет, составляет 400 тыс. руб. Можно вернуть 13% от этой суммы (то есть максимум 52 тыс. руб.), а можно не платить налог с прибыли от операций с ценными бумагами при закрытии ИИС, если счет закрывается не раньше, чем через три года. В любом случае деньги с ИИС в течение трех лет лучше не снимать, если закроете раньше срока — полученные деньги придется вернуть.

Еще одна льгота положена при получении дохода от продажи ценных бумаг на российских биржах по обычным счетам у брокера или управляющего. Если бумаги были в собственности не менее трех лет, максимальная сумма вычета — с 3 млн руб., помноженных на срок владения бумагами (от трех лет). Таким образом, за три года можно освободить от налога 9 млн руб. прибыли от реализации бумаг. Эта льгота распространяется только на бумаги, купленные после 1 января 2014 года, и не применяется при продаже бумаг на ИИС.

Профессиональные вычеты

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Их могут оформить индивидуальные предприниматели, которые платят НДФЛ, а также адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, авторы, получающие вознаграждение за изобретения, открытия, за работы в сфере науки, искусства и литературы, и физические лица, работающие по гражданско-правовому договору. Такие вычеты, как правило, равны сумме подтвержденных расходов, вычеты по авторским вознаграждениям, если расходы не могут быть подтверждены, как правило, варьируются от 20% до 40% от дохода, в случае ИП — 20% от суммы полученного дохода.

Как рассказали в ФНС, самыми популярными налоговыми вычетами исходя из количества воспользовавшихся являются: вычеты по расходам на новое строительство либо покупку недвижимости, вычеты по ипотеке, а также за лечение и обучение детей. Скорее всего, вычеты еще претерпят изменения, отмечает господин Айвазян. Так, во время послания к Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин предложил увеличить размер лимита по социальным вычетам на лечение и покупку лекарств, а также собственное обучение со 120 тыс. до 150 тыс. руб. и на обучение ребенка с 50 тыс. до 110 тыс. руб. В таком случае максимальная сумма, которую можно вернуть, увеличится до 19,5 тыс. и 14,3 тыс. руб. соответственно.

Кто и как может получить вычеты

Вычеты предоставляются резидентам РФ, и не важно, были ли вы налоговым резидентом РФ в прошлом году, говорит господин Айвазян. Важно быть резидентом в году, в котором подается декларация 3-НДФЛ — как на дату подачи декларации, так и на конец года, так как окончательно статус налогового резидента можно достоверно подтвердить только по состоянию на 31 декабря. «Это правило касается всех граждан — и тех, кто вернулся в середине года из-за рубежа и, будучи нерезидентом, отправился в спортклуб или лечить зубы, и тех, кто получил на свое имя дорогостоящее загородное имение, а потом уехал за рубеж и потерял статус резидента, а вместе с ним и право на вычет»,— говорит эксперт.

Процедура оформления вычета, как правило, растягивается на месяцы (три месяца может уходить на проверку, один месяц — на зачисление средств). Этому предшествует подготовка подтверждающих документов. Вам понадобятся справка 2-НДФЛ за годы, на которые приходились расходы. Также необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за каждый год. Ее можно подать онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или лично в налоговой по месту жительства.

Оформить вычет за лечение, обучение, ипотеку, покупку квартиры, стандартные вычеты на ребенка можно через работодателя. Для этого необходимо получить от налоговой уведомление о праве на вычет, подав заявление в инспекцию (можно сделать без очного визита, через личный кабинет). Налоговая должна в течение 30 дней проверить документы, подтверждать право на вычет налоговая будет напрямую, направив уведомление работодателю, вам останется написать заявление в бухгалтерию.

Статистика по предоставленным налоговым вычетам в России Выйти из полноэкранного режима Наименование показателя В 2018 году В 2019 году В 2020 году В 2021 году В 2022 году Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Число оформивших налоговые вычеты (чел.) Общая сумма полученных вычетов (тыс. руб.) Социальные налоговые вычеты, всего 2 037 379 98 417 740 2 288 532 114 133 771 2 090 010 109 747 095 2 596 813 138 985 385 3 357 265 205 979 211 Вычет на сумму пожертвований 8 436 4 449 596 9 592 3 748 999 9 913 3 952 221 11 290 5 441 996 13 618 9 442 878 Вычеты по расходам за обучение детей по очной форме обучения 429 939 16 421 493 462 245 17 887 655 439 769 17 123 779 474 375 18 746 946 564 700 22 823 061 Вычеты по расходам за свое обучение, за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения 318 299 13 168 050 321 517 13 874 463 298 203 13 488 537 322 388 15 357 478 386 228 19 437 194 Вычеты по расходам за лечение (за исключением расходов по дорогостоящему лечению) 909 890 39 202 633 1 058 687 46 261 877 855 238 38 318 441 1 207 801 54 973 409 1 625 597 79 317 302 Вычеты по расходам на лекарства ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ 36 438 690 224 73 361 1 314 775 114 047 2 310 003 Вычеты по расходам на дорогостоящее лечение 122 949 16 972 175 154 190 21 115 580 165 000 23 051 370 192 110 27 309 041 296 278 45 636 796 Вычеты по суммам страховых взносов, уплаченным по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет 67 543 2 733 374 72 910 3 052 220 68 901 3 211 861 68 589 3 376 257 67 055 3 392 382 Вычеты по суммам пенсионных и страховых взносов 179 346 5 435 333 208 201 8 129 604 215 457 9 861 484 246 462 12 447 253 289 330 23 604 264 Вычеты на оплату прохождения независимой оценки своей квалификации 977 35 086 1 190 63 373 1 091 49 178 437 18 230 412 15 331 Инвестиционные налоговые вычеты на сумму взноса, внесенного на ИИС 42 945 14 039 187 79 792 25 353 048 165 690 49 911 661 290 791 85 609 656 286 619 84 002 634 Инвестиционные налоговые вычеты, не связанные с ИИС 237 291 758 528 1 175 823 169 69 420 1 474 3 463 366 1 918 6 069 821 Инвестиционные налоговые вычеты на положительный финансовый результат от инвестиций на ИИС ХХХ ХХХ 121 269 145 612 1 670 104 499 656 661 206 325 333 Вычеты по доходам от продажи имущества 1 295 776 990 442 600 1 283 193 1 058 776 077 1 145 159 1 062 840 186 1 494 212 1 605 796 221 1 153 418 2 462 986 270 Вычеты по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества 3 386 024 1 251 246 593 3 787 756 1 537 547 958 3 820 479 1 595 047 738 4 043 276 1 736 189 576 4 311 757 1 974 699 012 Вычеты по ипотеке 896 828 203 297 825 1 007 392 235 912 449 1 135 875 270 333 624 1 305 447 318 769 655 1 481 055 373 080 176 Открыть в новом окне Данные на начало 2023 года. Источник: ФНС, по запросу «Денег».

Через работодателя можно оформить вычет только за текущий год, если вам понадобится вычет за предыдущие годы, необходимо будет оформлять его по стандартной схеме, заполнив 3-НДФЛ. Для оформления вычетов также понадобятся и другие документы: лицензии учреждений на предоставление образовательных, медицинских или брокерских услуг, а также квитанции об оплате образования, лечения, чеки в случае с вычетами за лекарства, в случае с недвижимостью — документы, подтверждающие право собственности. В случае инвестиционного вычета понадобятся отчеты брокера, подтверждающие срок нахождения проданных ценных бумаг в собственности.

В последнее время появилось много сервисов, которые за определенную плату помогают в оформлении вычетов. Такие услуги часто предлагаются банками, но осуществляют их партнеры кредитных организаций. Цена, как правило, варьируется от 1,5 тыс. до 4,5 тыс. руб., а порой может достигать и 20 тыс. руб. Личные консультанты помогают заполнять декларацию и отправлять ее в налоговую, а также консультируют по возникающим вопросам.

Самостоятельно легче всего получить вычеты по ипотеке, покупке недвижимости и ИИС. Их можно оформить без заполнения декларации 3-НДФЛ и сбора подтверждающих документов, без визитов в банк и ФНС. Это так называемый упрощенный порядок получения вычетов, запущенный с мая 2021 года. Нужно будет только подписать предварительно заполненное заявление на вычет в личном кабинете ФНС. Упрощенный порядок предполагает, что налоговая получает данные от агентов, которые подключились к информационному обмену. Сейчас в списке таких агентов ФНС 17 организаций, в том числе Сбербанк, ВТБ, Тинькофф-банк, Совкомбанк, банк «Финам» и «Центр-Инвест», а также ряд управляющих и инвестиционных компаний. Интеграция с ФНС (то есть компания сама подает данные по своим клиентам в налоговую) «существенно ускоряет процесс проверки и позволяет сэкономить на расходах, связанных с предоставлением услуг партнера», говорит начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов. Это позволяет клиентам через личный кабинет или мобильное приложение подать заявление, после чего в короткий срок получить вычет (у ФНС уйдет от 10 до 30 дней на проверку и до 15 дней на возврат налога), говорит руководитель налоговой дирекции УК «Альфа-Капитал» Константин Асабин. В ВТБ, в свою очередь, сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов стал доступен для клиентов в 2021 году: для оформления заявления не нужно посещать офис банка или отделения ФНС, самостоятельно собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию. По словам управляющего директора Совкомбанка Анны Камбуловой, сервис по упрощенному возврату налогов входит в состав разных услуг банка: «Он позволяет дистанционно оформить возврат налогов с помощью квалифицированных специалистов». По ее словам, только за прошлый год налоговым помощником в банке воспользовались свыше 300 тыс. человек.

За счет информационного взаимодействия и предварительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет (в случае, если налоговым органом не будут выявлены какие-либо расхождения) срок проведения проверки права на вычет сокращен втрое: один месяц вместо трех, отмечает советник по взаимодействию с органами госвласти УК «Система Капитал» Александр Филимонов. На практике срок проверки существенно короче, около десяти дней, отмечает он.

Статистика по налоговым вычетам, предоставленным в упрощенном порядке Выйти из полноэкранного режима Наименование показателей Всего По доходам 2020 года По доходам 2021 года Количество получивших инвестиционные налоговые вычеты на сумму взноса на ИИС (чел.) 168 274 24 370 143 876 Общая сумма предоставленных инвестиционных налоговых вычетов на сумму взноса по ИИС (тыс. руб.) 37 135 298 4 780 691 32 354 607 Количество получивших вычеты по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на уплату процентов по ипотеке (чел.) 35 452 6 247 29 206 Общая сумма вычетов по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и ипотеку (тыс. руб.) 21 080 002 2 953 532 18 126 470 Количество налогоплательщиков, которым предоставлены имущественные налоговые вычеты по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на уплату процентов по ипотеке, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов, в упрощенном порядке (чел.) 85 061 Х 85 053 Общая сумма имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство или приобретение объектов недвижимого имущества и на ипотеку, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов (тыс. руб.) 39 300 319 Х 39 300 319 Упрощенный порядок был запущен с 21 мая 2021 года. Источник: ФНС, по запросу «Денег». Открыть в новом окне

Впрочем, в упрощенном порядке сейчас предоставляются только имущественные и инвестиционные вычеты, если клиент заявляет к возврату совокупность вычетов (имущественный, социальный, стандартный, инвестиционный), то через упрощенный порядок этого не сделать, необходимо подавать декларацию 3-НДФЛ, говорит руководитель направления налогового вычета компании «СберРешения» Оксана Рымаренко: «По упрощенному вычету невозможно задекларировать доходы, которые также отражаются в декларации 3-НДФЛ. При упрощенном получении налоговых вычетов существуют риски возникновения споров о рассчитанной сумме».

Среди основных причин отказа в получении налоговых вычетов, оформляемых не в упрощенном порядке, в ФНС перечислили неполный пакет документов, неверное заполнение декларации 3-НДФЛ, отсутствие доходов, облагаемых по налоговой ставке 13%, а также то, что оплата расходов произведена не в том году, за который заявлен вычет.

Ольга Шерункова