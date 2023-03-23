Траты на спорт

Судя по потребительским предпочтениям, перемены трех последних лет заставили россиян пересмотреть систему ценностей. В частности, вырос интерес к занятиям спортом. Операторы фитнес-индустрии отмечают годовой прирост продаж клубных карт и дополнительных услуг, а магазины — рост спроса на спортивную обувь, форму, а также на спортивные снаряды, тренажеры и экипировку. «Деньги» выясняли, во сколько сегодня обходятся занятия спортом и соответствующие спорттовары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Интерес россиян к занятиям спортом в начале весенне-летнего сезона начал расти. По оценкам Национального фитнес-сообщества (НФС) на основе данных 75 субъектов РФ, рынок фитнес-услуг в феврале 2023 года приблизился к показателям докризисного периода. Продажи клубных карт выросли на 12,1% к февралю 2022 года, оставаясь при этом на 1,2% ниже февраля 2019 года. Продажи дополнительных услуг обогнали показатели предыдущего года на 6,4%, не дотянув до докризисного уровня всего 2,2%. Посещаемость и загруженность фитнес-объектов в феврале 2023 года превзошли 2022 год на 9,8%, хотя и оставались ниже соответствующего периода 2019-го на 4,7%.

Оживление в индустрии участники рынка связывают с постепенным восстановлением потребительской активности и ростом интереса к спорту, а также с перераспределением бюджетов потребителей. Россияне стали меньше ездить за границу и могут направить средства на другие нужды, например, инвестировав их в собственное здоровье, полагают в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

По данным «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных страны, в январе—феврале 2023 года число покупок фитнес-услуг было на 1% выше аналогичного периода прошлого года, а по итогам первой половины марта выросло на 13% год к году. Как отмечают в «Чек Индекс», покупатель, вероятно, устал от «стрессового» сбережения средств и восстанавливает траты, придерживаясь при этом рационального подхода.

Тренировочный билет

Президент FinExpertiza Елена Трубникова полагает, что росту интереса к фитнес-клубам могло способствовать введение налогового вычета на спорт. Кроме того, в условиях снижения платежеспособного спроса многие фитнес-клубы постарались сохранить и привлечь новых клиентов за счет выгодных маркетинговых предложений и сдерживания цен на абонементы, говорит эксперт. Как отмечают участники фитнес-рынка, в условиях сложной ситуации с доходами потребителей активно развиваются в первую очередь клубы, использующие в своих бизнес-моделях принцип ежемесячной подписки, а также небольшие объекты и студии, так как стоимость услуг у них ниже. У классических фитнес-клубов расходы за последний год выросли в среднем на 23% в связи с изменением логистики и уходом с рынка части партнеров, отмечают в НФС.

Один из популярных форматов из числа небольших объектов — cycle-студии, которые продают услуги велосипедных тренировок в закрытых помещениях на специальных стационарных тренажерах. Высокоинтенсивные тренировки в cycle-студиях — как правило, групповые занятия под музыку в сопровождении тренера. В сети Rock the Cycle со студиями в Москве и Санкт-Петербурге одна тренировка протяженностью 45 минут стоит 1,29 тыс. руб., а пакет на 30 тренировок — 26,9 тыс. руб. Для тех, кто планирует посещать студию регулярно, но не каждый день, есть возможность заказать подписку на 15 тренировок, которые будут действительны 30 дней, за 12 тыс. руб.

У сети Velobeat, которая также работает в Москве и Санкт-Петербурге, одна 45-минутная тренировка стоит 1,1 тыс. руб. Тренировка в будни до 17:00 по акции доступна за 850 руб. Пакет из 20 тренировок у Velobeat стоит 16 тыс. руб. Также в сети проходит акция «Апрельский спринт» — восемь тренировок за 14 дней за 6 тыс. руб. В Velobeat отмечают, что осенью 2022 года загрузка сети сократилась, но с начала этого года трафик вырос. Участники рынка среди плюсов формата называют в первую очередь высокую интенсивность таких тренировок.

Крупные сети классических фитнес-центров цены не раскрывают. Из данных на сайтах, собирающих информацию об абонементах, следует, что цена годовой карты в крупных сетях начинается примерно от 30 тыс. руб. и зависит от конкурентной локации. Как пишут клиенты в отзывах, в одном фитнес-клубе цены могут корректироваться для разных клиентов, обратившихся в разные дни в зависимости от позиции конкретного менеджера.

На конец февраля некоторые московские сети в рамках акции предлагали приобрести абонемент примерно за 2 тыс. руб. в месяц, обещая еще месяц в подарок. В некоторых клубах сети X-Fit до конца марта при оформлении карты сроком от года обещают три месяца в подарок. У сети World Class есть акции, которые предлагают дополнительную карту на несколько дней для друга или члена семьи, скидки на детский фитнес, дополнительные дни «заморозки» действия карты и т. д. В сети Alex Fitness есть акция «тест-драйв» клуба за 999 руб.

Индивидуальные занятия

Спрос на товары для занятий спортом в магазинах также растет. Представитель «Авито» связывает рост спроса весной со стремлением россиян подготовиться к пляжному сезону. С начала текущего года продажи товаров для спорта на «Авито» повысились в 2,3 раза. Если говорить об отдельных категориях, больше всего выросли продажи спортивной формы — в 4,5 раза по сравнению с прошлым сезоном, рассказывают в «Авито». Динамика, вероятно, связана с уходом из России части спортивных брендов после начала СВО и ужесточения западных санкций, что привело к смещению спроса на спортивные товары на онлайн-площадки. Так, в России остановили работу магазины Nike, Adidas, на месте бывших точек Reebok турецкая компания FLO Retailing запустила магазины Sneaker Box. В «Авито» говорят, что продажи спортивной обуви на площадке выросли в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом, а средняя цена позиции достигла 4,2 тыс. руб., поднявшись примерно на 800 руб. Цены на спортивную одежду год к году на «Авито» снизились в среднем на 22%, до 3,37 тыс. руб. за комплект.

Менеджер одного из крупных продавцов товаров для спорта и активного отдыха уверяет, что растет спрос на кроссовки для бега. В магазине «Спорт-марафон» беговые кроссовки стоят от 4 тыс. руб. до 25,78 тыс. руб. за пару. Беговые тайтсы доступы по цене от 2,34 тыс. руб. до 17,7 тыс. руб., куртки для бега — от 2,87 тыс. руб. до 54,48 тыс. руб., футболки — от 1,8 тыс. руб. до 6,4 тыс. руб. Цены приведены с учетом скидок. Таким образом, стартовую цену комплекта для бега можно оценить в 11 тыс. руб.

Как говорят в «Авито», заметно перед этим весенне-летним сезоном растет спрос и на резинки для спорта и бутылки для воды: продажи этих товаров в 2023 году увеличились на 50% и 49% соответственно. Кроме того, увеличились продажи ковриков для йоги — рост категории составил 47%, притом что средняя цена на «Авито» составила 1 тыс. руб. Популярностью у россиян также стали пользоваться товары для домашних тренировок — гантели и велотренажеры. Продажи этого спортивного инвентаря по сравнению с прошлым сезоном выросли на 24% и 23% соответственно, а купить их можно в среднем за 3,5 тыс. и 7,9 тыс. руб., говорит представитель площадки.

У Ozon за первые две недели марта почти в пять раз год к году вырос спрос на различные средства индивидуальной мобильности, в том числе на велосипеды, ролики, самокаты и т. д. Тренд на повсеместное использование спортивных средств передвижения сохраняется уже не первый год по всей стране, говорит представитель компании. Также на Ozon в марте в четыре раза выросли штучные продажи SUP-бордов. Шоссейные велосипеды начального и среднего уровня бренда Giant на площадке стоят от 69,7 тыс. руб. с учетом текущих скидок, SUP-борды — около 15 тыс. руб.

Кроме того, говорят в Ozon, значительно растет спрос на экипировку для различных единоборств, рыбалки и полноценные тренажеры для занятий фитнесом, включая велотренажеры и беговые дорожки. Самый доступный вертикальный велотренажер на площадке стоит около 3,6 тыс. руб., беговая дорожка обойдется от 16,7 тыс. руб. В Wildberries сообщили, что в числе наиболее популярных у покупателей спортивных товаров — инвентарь для йоги, фитнеса и легкой атлетики. В компании уверяют, что пользуются повышенным спросом и различные продукты питания, которые помогают соблюдать спортивную диету,— протеин, спортивные батончики. Так, по данным Wildberries, гантелей в марте россияне приобрели на 205% больше, чем годом ранее, скакалок — на 130%, спортивных ковриков — на 106%. Кроме того, спрос на различные тренажеры увеличился на 137% год к году, на спортивные костюмы — на 146%, футболки — на 164%, шорты — на 192%. Сборные гантели на Wildberries продаются от 1,2 тыс. руб., цены на скакалки начинаются от 90 руб.

Анатолий Костырев