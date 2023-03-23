Юаневые бонды

В 2022 году на российском долговом рынке появился новый продукт — облигации, номинированные в юанях. За восемь месяцев десяток компаний привлекли на рынке 65 млрд CNY. С учетом токсичности доллара и евро интерес к новым бумагам проявляют и частные инвесторы, тем более что купоны по таким облигациям выше ставок по депозитам в юанях. В других преимуществах, а также недостатках юаневых облигаций разобрались «Деньги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bloomberg / Getty Images Фото: Bloomberg / Getty Images

Санкционная война западных стран в минувшем году привела к тому, что доллар и евро стали токсичными для российской экономики. Правительство и ЦБ активизировали работу по переходу во внешней экономике на рубли и валюты дружественных стран. Если в начале 2022 года доля доллара и евро в экспортных сделках составляла 87%, то к концу года — 48%, доля рубля и юаня выросла с 12% и 0,5% до 34% и 16% соответственно. В импорте доля токсичных валют упала с 65% до 46%, рубля — с 29% до 27%, а юаня — выросла с 4% до 23%.

Год назад доля юаня в суммарном объеме торгов валютами на Московской бирже не достигала 1%, в феврале 2023 года показатель составил 33%. В режиме торгов валютой с поставкой «завтра» объем торгов впервые по итогам месяца превысил показатель американской валюты. По оценкам «Денег», объем торгов с юанем составил 1,48 трлн руб., с долларом — 1,42 трлн руб., с евро — 0,79 трлн руб. В итоге на юань в этом режиме пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами, на доллар — 38%, на евро — 21,2%.

По данным ЦБ, в минувшем году россияне купили юаней на общую сумму в 138 млрд руб. Для сравнения, в 2021 году — только 0,4 млрд руб. Выросла доля юаней в структуре валютных счетов и вкладов российских банков. По данным ЦБ, доля юаня в структуре валютных накоплений достигла 11% (год назад таких продуктов не было). По данным портала banki.ru, ставки по таким вкладам на первую декаду марта составляли от 0,1% до 3% годовых.

Новые облигации

Выгодную альтернативу депозитам в юанях составляют облигации, номинированные в китайской валюте. Такие инструменты появились в России только летом прошлого года. До этого российские компании выпускали еврооблигации, номинированные в юанях, но лишь на внешнем рынке. Первым эмитентом, предложившим внутренние юаневые бонды, стал «Русал». 27 июля 2022 года компания закрыла книгу заявок по размещению пятилетних облигаций на 2 млрд юаней с офертой через два года. На фоне высокого спроса инвесторов, который в несколько раз превысил предложение, первоначальный ориентир купона был снижен с 5% до 3,9% годовых. В итоге на следующий день компания собрала заявки на еще один, внеплановый, выпуск с аналогичными параметрами и повторила успех.

Не все и не для всех Лишь немногие крупные управляющие компании предлагают своим клиентам стратегии доверительного управления, ориентированные исключительно на юаневые облигации, причем доступны они только состоятельным инвесторам. Минимальная сумма инвестиций в стратегии «Облигации в юанях» УК «Первая» составляет 3 млн руб., или 300 тыс. юаней. Стратегия предлагает инвестировать в номинированные в юанях долговые бумаги крупных российских и иностранных компаний («Русал», «Полюс», «Роснефть» и другие). Широкой рознице пока доступен только один фонд, номинированный в юанях, также под управлением УК «Первая»,— это БПИФ «Фонд Сберегательный в юанях». Но и он смешанного типа, так как помимо бондов зарабатывает на сделках обратного репо, расчеты по которым проходят в юанях с центральным контрагентом. В ближайшие недели чистый БПИФ юаневых облигаций планирует запустить УК «Ингосстрах инвестиции» — он будет следовать за биржевым индексом «Индекс МосБиржи Облигаций, номинированных в китайских юанях RUCNYTR». Аналогичные фонды планируют по мере увеличения чиста торгуемых бумаг и их ликвидности и другие управляющие компании. «В случае с покупкой ПИФа в первую очередь следует смотреть на совокупные расходы на управление ПИФом, правила доверительного управления и бенчмарк, затем — на ожидания по движению ставок и динамику курса валюты»,— советует руководитель отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Рясков. Рынок юаневых бондов только начал складываться в России и в настоящий момент представляет собой нишевую историю для тех инвесторов, которые хотят диверсифицировать свои валютные сбережения. «С точки зрения привлекательности у юаневых бондов есть серьезный конкурент в виде замещенных валютных облигаций российских компаний, где доходности в привычных для многих инвесторов валютах (доллары, евро, фунты) намного превышают доходность юаневых бондов, притом что инфраструктурные риски в таких бондах не выше — все выплаты происходят в рублях, и облигации выпущены в России, то есть отсутствует риск заморозки»,— говорит руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Игорь Таран.

Юаневые облигации быстро завоевали популярность как у эмитентов, так и у инвесторов, отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. По его оценкам, к началу 2023 года в обращении на Московской бирже находилось 17 выпусков номинированных в юанях облигаций десяти эмитентов на общую сумму 49,568 млрд юаней (538,3 млрд руб., или 3,2% от общего объема локального долгового рынка). У облигаций эмитентов первого эшелона на срок два-три года купоны составляли 3,05–3,25%, на срок четыре-пять лет — 3,7–3,95% годовых. Наряду с эмитентами реального сектора такие облигации разместили Альфа-банк и МФК «Быстроденьги» на 850 млн CNY и 6,97 млн CNY с купоном 4% и 8% годовых соответственно.

С начала 2023 года только «Роснефть» провела размещение юаневых облигаций объемом 15 млрд CNY. Размещение, как и предыдущее (7 сентября), было рассчитано на ограниченный круг инвесторов. Низкая активность компаний с начала года, по мнению Александра Ермака, связана с дефицитом ликвидности китайской валюты, что выразилось в резком росте ставок на рынке репо и в снижении объемов торгов юанем на Московской бирже. «В настоящее время ситуация нормализовалась, в том числе благодаря ряду действий, предпринятых с начала 2023 года монетарными властями для повышения юаневой ликвидности на рынке»,— отмечает господин Ермак.

Ставки подросли

По оценкам Александра Ермака, из 14 выпусков, по которым проходят сделки на бирже, рост цены по сравнению с ценой размещения зафиксирован только по трем выпускам — «Норильского никеля» с плавающей ставкой купона, Альфа-банка и МФК «Быстроденьги». По остальным снижение цен составило 0,2–2% от номинала, что привело к росту доходности на 10–60 б. п., до 3,2–4,5% годовых.

Опрошенные «Деньгами» аналитики не исключают дальнейшего роста ставок на рынке, что будет давить на цену бумаг. Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев полагает, что даже с учетом переориентации экономики на Восток внутрироссийская юаневая ликвидность явно небеспредельна. По его мнению, со временем удовлетворять аппетиты заемщиков российскому рынку будет все труднее. «Это выльется в рост запрашиваемых инвесторами премий в доходности и приведет к повышению стоимости размещений. Коснется это и вторички, ведь по мере насыщения рынка участие в новых юаневых размещениях будет проходить не только за счет свободных денежных средств, но и за счет сокращения имеющихся позиций по бумагам ранее разместившихся компаний»,— полагает господин Ковалев. Он не исключает расширения кредитных премий облигаций от российских заемщиков в будущем.

Плюсы и минусы

В связи с тем, что юаневые облигации выпущены по российскому законодательству и учитываются в российском депозитарии, инфраструктурные риски таких инвестиций минимальны. По таким бумагам предусмотрена возможность выплат в рублях, а значит, риски таких инвестиций практически идентичны рискам рублевых облигаций тех же эмитентов.

В связи с тем, что инструмент валютный, при его покупке стоит учитывать риски инвестирования в юани. Курс китайской валюты определяет Народный банк Китая, который может менять его в любом направлении. «Нужно смотреть на состояние экономики Китая»,— советует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Галактионов.

Динамика курса юаня будет важна и при расчете налогов. «Имея дело с инвалютными инструментами, необходимо учитывать, что налоги придется платить в рублях, а значит, в случае ослабления рубля в период удержания ценной бумаги возникнет налогооблагаемая база, даже если непосредственно в валюте облигация не принесла вам никакого дохода»,— предостерегает Алексей Ковалев.

Доходность юаневых облигаций российских эмитентов на Московской бирже (на 9 марта 2023 года) Выйти из полноэкранного режима Эмитент Код инструмента Объем в обращении (млн CNY) Объем в обращении (млн руб.) Купон (% годовых) Дата погашения Дата оферты Дата размещения Дюрация Доходность Спред к ОФЗ по сроку на дату размещения (б. п.) Цена (% от номинала) Доходность (% годовых) Альфа-банк RU000A105NH1 850 9232,96 4 23.12.24 22.12.22 1,95 4,04 165 100,4495 3,77 МФК «Быстроденьги» RU000A105N25 7,0 75,75 8 03.06.26 21.12.22 3,03 8,30 578 100,1 8,26 ЕАБР RU000A105EV1 1900 20638,37 3,5 07.11.25 11.11.22 2,87 3,53 126 0 «Металлоинвест» RU000A1057A0 1000 10862,30 3,1 13.09.24 16.09.22 1,94 3,14 111 99,85 3,24 «Металлоинвест» RU000A1057D4 1000 10862,30 3,7 10.09.27 16.09.22 4,58 3,75 137 97,5 4,38 «Металлоинвест» RU000A105M75 1000 10862,30 3,25 11.12.25 15.12.22 2,87 3,28 75 99,5999 3,43 «Норильский никель» RU000A105ML5 4000 43449,20 3,95* 15.12.25 19.12.22 2,85 3,99 146 0 «Норильский никель» RU000A105NL3 5000 54311,50 3,75 18.06.26 22.12.22 - 3,75 132 100,65 3,73 «Полюс» RU000A1054W1 4600 49966,58 3,8 24.08.27 30.08.22 4,59 3,84 221 98,7402 4,15 «Роснефть» RU000A1057S2 15000 162934,50 3,05 07.09.32 20.09.24 20.09.22 1,96 3,07 105 99,2799 3,57 «Русал» RU000A105C44 6000 65173,80 3,9 24.04.25 03.08.22 1,95 3,94 184 99,29 4,14 «Русал» RU000A105PQ7 1000 10862,30 3,9 23.12.25 03.08.22 1,96 3,94 184 99,9999 4,01 «Русал» RU000A105Q06 3000 32586,90 3,75* 24.12.25 27.10.22 2,40 3,79 163 0 «Русал» RU000A105104 2000 21724,60 3,95 28.07.27 05.08.24 27.12.22 2,84 4,01 151 99,5999 4,24 «Русал» RU000A105112 2000 21724,60 3,85 28.07.27 07.08.24 28.12.22 - 3,85 142 99,5102 4,30 «Сегежа» RU000A105EW9 500 5431,15 4,15 22.10.37 10.11.25 10.11.22 2,84 4,22 195 99,4002 4,46 «Южуралзолото Группа Компаний» RU000A105GS2 700 7603,61 3,95 19.11.24 22.11.22 1,94 3,99 163 99,25 4,46 Открыть в новом окне Источник: оценки БК «Регион». *Плавающий купон.

При таких инвестициях стоит учитывать их невысокую ликвидность, которая может приводить к расширению спреда между ценой покупки и продажи. По итогам февраля объем торгов таких бумаг, входящих в расчет индекса RUCNYTR, рассчитываемого Московской биржей, составил 250 млн юаней, или 2,8 млрд руб. Например, среднедневной объем торгов дебютного выпуска «Русала» составлял в марте менее 1 млн руб., а вот объемы торгов выпуском «Полюса» достигали нескольких десятков миллионов рублей. «По-настоящему ликвидных бумаг от силы половина. Доля сегмента в общем объеме вторичных биржевых торгов российскими корпоративными облигациями составляет всего 2%»,— отмечает Алексей Ковалев.

При выборе бумаг, по словам Павла Галактионова, стоит обращать внимание на срок инвестирования, купонную доходность, эффективную доходность для поиска лучшей точки входа, частоту выплат купонов. Не стоит упускать из виду наличие оферты по облигациям, по которой эмитент может досрочно выкупить бумаги. «Юаневые облигации можно добавить в свой портфель для диверсификации»,— отмечает Павел Галактионов.

Василий Синяев