Инвестиции набирают вес

Минувший месяц стал успешным для большей части финансовых инструментов, хотя результаты и уступали показателям начала года. По расчетам «Денег», наибольший доход принесли вложения в золото, спрос на которое вырос на фоне банковского кризиса в США и Европе. Прибыльными оказалась большая часть вложений в акции и паевые инвестиционные фонды, на них ориентированные. Аутсайдерами стали ПИФы с доминирующей долей иностранных ценных бумаг.

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Золото

В начале весны благородный металл в очередной раз подтвердил репутацию защитного актива. По оценке «Денег», за месяц, завершившийся 14 марта, инвестиции в золото принесли доход в 4,7%, и 20% — с начала года. Таким образом, были компенсированы потери 2022 года, когда на фоне снижения цены металла и курса доллара инвесторы потеряли более 18%.

Высокая доходность вложений в золото в значительной степени связана с ростом долларовой цены. За отчетный период цена золота подросла на 2,6%, до $1903 за тройскую унцию. Еще 2% дала валютная переоценка из-за роста курса доллара.

В конце зимы ничто не предвещало ничего хорошего для подобных инвестиций. Во второй половине февраля цена благородного металла падала на 2,5% и впервые с начала года приблизилась к уровню $1800 за унцию. Это стало ответом на жесткие заявления представителей ФРС США, сделанные в начале года, которые были расценены рынком как желание регулятора повышать ключевую ставку дольше, чем предполагалось ранее.

Ситуация изменилась во второй декаде марта на фоне новостей о банкротстве Silicon Valley Bank и Signature bank, вслед за которыми проблемы начали испытывать и другие американские и европейские банки. Участников рынка увидели в этом угрозу для роста мировой экономики, что поспособствовало снижению аппетита к риску на биржах и падению ведущих мировых индексов. С ростом напряжения на рынках инвесторы начали уходить в защитные активы. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев констатирует, что проблемы в американской банковской системе привели к резкому снижению ожиданий по траектории ставки ФРС. Вместо повышения на 50 б. п. 22 марта и пика по ставке 5,75% в июне рынок стал закладывать последнее повышение на 25 б. п., до 5% в марте и затем начало цикла снижения с июня с целью 4% на конец года. «В результате это привело к ослаблению доллара на глобальном рынке и резкому падению доходностей гособлигаций США. Так, доходность 10-летних гособлигаций США с 8 марта упала на 50 б. п., с 4% до 3,5%. Это стало основной причиной роста золота»,— поясняет господин Васильев.

По мнению экспертов, в ближайшее время золото может подорожать до $2000 за унцию. «Основными факторами динамики цен на золото останутся развитие банковского кризиса в США и мире, решения ФРС и сигналы регулятора, а также геополитика — развитие отношений США с Россией и Китаем, события на Ближнем Востоке»,— отмечает Михаил Васильев.

Акции

Неплохую прибыль частным инвесторам принесли вложения в акции российских компаний. В течение месяца, завершившегося 14 марта, индекс Московской биржи достигал уровня 2300 пунктов, максимума с 20 сентября 2022 года. Но удержать достигнутый уровень ему не удалось, и по итогам рассмотренного периода индекс закрепился на отметке 2290 пунктов, прибавив за месяц 2,6%.

Российский фондовый рынок выбивался из общего тренда рынков развитых и развивающихся стран. За отчетный период индекс MSCI World Index (отражает динамику акций крупных и средних компаний в 23 странах) упал почти на 5% на фоне упомянутого банковского кризиса в США и Европе. В связи с изоляцией российского рынка более важным для него было снижение неопределенности после введения десятого пакета санкций ЕС, который оказался в рамках ожиданий и был учтен в ценах российских акций. Вдобавок к этому многие российские компании начали объявлять о предстоящих выплатах дивидендов, что улучшило настроения локальных инвесторов.

Лучшую динамику среди ликвидных бумаг второй месяц демонстрируют акции Сбербанка и «Аэрофлота», подорожавшие за месяц на 8,6% и 14,4% соответственно. Акции банка продолжили рост на фоне позитивных финансовых результатов за 2022 год и февраль 2023 года. «Активизации покупателей способствуют и слова председателя правления банка Германа Грефа о том, что Сбербанк может вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов»,— считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Акции «Аэрофлота» растут без видимых драйверов за счет сильной недооцененности после обвала в 2022 году.

Двухзначную прибыль принесли вложения в акции «Фосагро», цена которых поднялась за месяц почти на 11%. Этому росту способствовало предложение совета директоров компании выплатить по итогам 2022 года рекордные дивиденды в размере 465 руб. на акцию, что обеспечивает дивидендную доходность в 6,9%. На выплату данных дивидендов пойдет часть нераспределенной прибыли компании.

Неплохой доход частным инвесторам принесли аутсайдеры начала года — акции «Роснефти», подорожавшие за месяц почти на 6%. «Бумаги "Роснефти" растут вместе с рынком в целом без каких-то особых драйверов. Из позитивного можно лишь отметить, что спред Urals к Brent начал сужаться за последний месяц, что хорошо для нефтяников»,— полагает господин Пучкарев.

Несмотря на изоляцию российского рынка, игнорировать события на мировом финансовом рынке он не сможет долго, так как происходящее уже сказалось на нефти, которая подешевела, опустившись к минимумам конца 2021 года. «Рост волатильности на мировых рынках будет влиять на российский фондовый рынок, однако эффект будет не столь сильным из-за снижения связи с западными площадками»,— считает Дмитрий Пучкарев. По его мнению, при сохранении напряженности возможно снижение индекса Московской биржи до 2230 пунктов. Если же кризисная ситуация в банковском секторе США и Европы будет оперативно купирована регуляторами, индекс Московской биржи может подняться к 2300–2350 пунктов на горизонте месяца.

ПИФы

Прибыль инвесторам принесло большинство категорий паевых инвестиционных фондов. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, из 177 крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы со стоимостью чистых активов, превышающей 100 млн руб.) лишь у каждого седьмого цена пая снизилась за месяц, завершившийся 14 марта. Лидерами роста стали фонды, ориентированные на вложение в золото. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали на 3–5,6%. Лучшую динамику продемонстрировали ПИФы, которые покупают физический металл на Московской бирже, а не ETF или акции золотодобывающих компаний. Этому способствовало как повышение долларовых цен на золото, так и снижение курса рубля.

Хороший доход принесли отраслевые фонды акций, ориентированные на компании металлургической и нефтегазовой промышленности. Паи таких фондов подорожали в отчетный период на 2–4%. Фонды широкого рынка акций обеспечили маржу на уровне 1–2%. Опережающие темпы роста отраслевых фондов могли быть связаны со снижением курса рубля, что положительно сказывается на их выручке, основную часть которой формирует экспорт. «Поддерживающим фактором роста для акций нефтегазовых компаний стали новости об исключении ТЭК (топливно-энергетического комплекса) как сектора из списка компаний, на которые будет распространяться windfall tax, а также многочисленные "вбросы" зарубежных СМИ о продаже российскими компаниями нефти выше установленного потолка цен и преодоления уровня добычи в 10 млн б/с, пиковых уровней 2020 года, несмотря на введенные санкции»,— отмечает главный аналитик УК ТРИНФИКО Максим Васильев.

Худшую динамику продемонстрировали фонды, ориентированные на вложения в иностранные активы, хотя месяцем ранее они были в лидерах роста. По данным Investfunds, паи таких фондов подешевели за месяц на 2–10%. «Жесткая риторика Федрезерва и серия банкротств американских банков вызвали волну распродаж в акциях на мировых рынках. Наиболее уязвимыми оказались финансовые организации и в особенности региональные банки»,— отмечает господин Васильев.

Вклады

Небольшую прибыль принесли инвесторам рублевые депозиты. По итогам первой декады февраля средняя максимальная ставка у топ-10 банков по рублевым вкладам составляла 7,29% годовых. Следовательно, за месяц инвестор, открывший депозит, мог рассчитывать на доход в размере 0,6%.

Более высокую прибыль можно было заработать на валютных вкладах. Так, депозит в долларах принес бы держателю доход на уровне 2,3%, что почти вдвое ниже прибыли месяцем ранее. Вложения в евро принесли бы вкладчикам маржу в 2,5% против 8% в феврале. С учетом того, что ставки по таким вкладам у большинства банков остаются ниже 1%, основной причиной более высоких результатов стало ослабление рубля по отношению к доллару США и к евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже вырос более чем на 1,5 руб., до 75,32 руб./$, евро поднялся на 1,75 руб., до 81 руб./€. В условиях сохранения мер ЦБ РФ по контролю за движением капитала показатели торгового баланса и счета текущих операций в целом являются ключевыми факторами для динамики российской валюты. «Давление на рубль по-прежнему исходит со стороны снижения экспортных притоков валюты, что особенно заметно на фоне продолжающегося восстановления импорта и сохранения оттока частного иностранного капитала»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

В ближайшие месяцы снижение курса рубля может продолжиться, считают аналитики. Этому будет способствовать постепенное наращивание импорта и дальнейшее снижение экспортных поступлений. Дополнительные риски аналитики видят в разрастании финансового кризиса в США и Европе, так как это приводит к снижению цен на энергоносители. «Если банковские проблемы будут оперативно купированы, цены на нефть могут восстановиться к концу марта, что частично поддержит и рубль. Влияние реализации валюты в рамках бюджетного правила минимально, поскольку объем продаваемых юаней не может определить настроения на внутреннем валютном рынке»,— считает господин Евстифеев. По его мнению, наиболее вероятным выглядит курс доллара на конец марта в диапазоне 76–78 руб./$.

Иван Евишкин